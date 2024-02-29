Владимир Путин: «Запад пытается втянуть нас в гонку вооружения»

— Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружения. Тем самым измотать, повторить «трюк», который им удался в 80-е годы с Советским Союзом, — заявил Владимир Путин.

Также он добавил, что в 81—87 годах военные расходы СССР составляли 13% ВВП страны. Задача России развивать военный комплекс так, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны.

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Нафиса Миннехузина