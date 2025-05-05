В России за сутки потушено 45 лесных пожаров, продолжается борьба с огнем в 7 регионах

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 45 лесных пожаров в 14 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 49 лесных пожаров, охвативших 7 регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В тушении огня задействовано 2133 человека, 340 единиц техники и 9 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 41 воздушное судно.

Значительную помощь в тушении лесных пожаров оказывают работники Федеральной Авиалесоохраны и региональных Авиалесоохран из Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии. В частности, 813 специалистов направлены в Забайкальский край, а 52 — в Курганскую область для контроля над ситуацией.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 53 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 83 регионах.

По данным ведомства, оперативность тушения лесных пожаров с начала года составила 76,7%.

Анастасия Фартыгина