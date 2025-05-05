На дорожные работы в Казани выделят почти 20 млрд рублей

Запланирован ремонт 170 участков дорог

Фото: Максим Платонов

На дорожные работы в столице Татарстана направят почти 20 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

По его словам, запланирован ремонт 170 участков дорог. Так, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реконструируют отрезки протяженностью 7 км. Речь идет о 12 улицах:

Сахалинская,

Воровского (от ул. Фатыха Амирхана до ул. Адоратского),

Октябрьская (от ул. Гагарина до ул. Восстания),

Амирхана Еники,

Галиаскара Камала (от ул. Нариманова до ул. Татарстан),

Товарищеская,

Курашова (от ул. Айвазовского до ул. Волкова),

Рахимова (от ул. Васильченко до ул.Ютазинская),

Декабристов (от ул. Воровского до ул. Восстания),

Аделя Кутуя (от ул. Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева),

Журналистов (от ул. Академика Арбузова до ул.Халитова),

Ямашева.

Еще на 27 участках дорог в Казани заменят верхний слой асфальтобетона.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Особенность дорожной программы в этом году в том, что мы наконец-то получаем те средства, о которых давно мечтали, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Из 170 участков, где запланирован капитальный ремонт, 90 [находятся] в пригородных поселка.

По его словам, в прошлом году было отремонтировано 8,5 км дорог на 13 участках. В этом их число достигнет 43 км.

Напомним, недавно стартовал ремонт улицы Декабристов в Московском районе Казани . Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и охватывают участок длиной 0,9 км с шестью полосами движения.

Галия Гарифуллина