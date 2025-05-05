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На дорожные работы в Казани выделят почти 20 млрд рублей

14:40, 05.05.2025

Запланирован ремонт 170 участков дорог

На дорожные работы в Казани выделят почти 20 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

На дорожные работы в столице Татарстана направят почти 20 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

По его словам, запланирован ремонт 170 участков дорог. Так, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реконструируют отрезки протяженностью 7 км. Речь идет о 12 улицах:

  • Сахалинская,
  • Воровского (от ул. Фатыха Амирхана до ул. Адоратского),
  • Октябрьская (от ул. Гагарина до ул. Восстания),
  • Амирхана Еники,
  • Галиаскара Камала (от ул. Нариманова до ул. Татарстан),
  • Товарищеская,
  • Курашова (от ул. Айвазовского до ул. Волкова),
  • Рахимова (от ул. Васильченко до ул.Ютазинская),
  • Декабристов (от ул. Воровского до ул. Восстания),
  • Аделя Кутуя (от ул. Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева),
  • Журналистов (от ул. Академика Арбузова до ул.Халитова),
  • Ямашева.

Еще на 27 участках дорог в Казани заменят верхний слой асфальтобетона.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Особенность дорожной программы в этом году в том, что мы наконец-то получаем те средства, о которых давно мечтали, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Из 170 участков, где запланирован капитальный ремонт, 90 [находятся] в пригородных поселка.

По его словам, в прошлом году было отремонтировано 8,5 км дорог на 13 участках. В этом их число достигнет 43 км.

Напомним, недавно стартовал ремонт улицы Декабристов в Московском районе Казани . Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и охватывают участок длиной 0,9 км с шестью полосами движения.

Галия Гарифуллина

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