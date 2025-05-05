На дорожные работы в Казани выделят почти 20 млрд рублей
Запланирован ремонт 170 участков дорог
На дорожные работы в столице Татарстана направят почти 20 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.
По его словам, запланирован ремонт 170 участков дорог. Так, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реконструируют отрезки протяженностью 7 км. Речь идет о 12 улицах:
- Сахалинская,
- Воровского (от ул. Фатыха Амирхана до ул. Адоратского),
- Октябрьская (от ул. Гагарина до ул. Восстания),
- Амирхана Еники,
- Галиаскара Камала (от ул. Нариманова до ул. Татарстан),
- Товарищеская,
- Курашова (от ул. Айвазовского до ул. Волкова),
- Рахимова (от ул. Васильченко до ул.Ютазинская),
- Декабристов (от ул. Воровского до ул. Восстания),
- Аделя Кутуя (от ул. Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева),
- Журналистов (от ул. Академика Арбузова до ул.Халитова),
- Ямашева.
Еще на 27 участках дорог в Казани заменят верхний слой асфальтобетона.
— Особенность дорожной программы в этом году в том, что мы наконец-то получаем те средства, о которых давно мечтали, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Из 170 участков, где запланирован капитальный ремонт, 90 [находятся] в пригородных поселка.
По его словам, в прошлом году было отремонтировано 8,5 км дорог на 13 участках. В этом их число достигнет 43 км.
Напомним, недавно стартовал ремонт улицы Декабристов в Московском районе Казани . Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и охватывают участок длиной 0,9 км с шестью полосами движения.
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