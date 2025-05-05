За 20 лет в Казани жилье по программе соципотеки выдали более 45 тыс. семей

В 2005—2025 годах были построены 264 дома на 45,6 тыс. квартир общей площадью более 2,6 млн кв. м

Фото: Реальное время

За 20 лет жилье по программе соципотеки в Казани выдали более 45 тыс. семей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил и.о. начальника Управления жилищной политики Руслан Гильфанов.

По его словам, в 2005—2025 годах были построены 264 дома на 45,6 тыс. квартир общей площадью более 2,6 млн кв. м. В этом году обладателями квартир станут более 300 семей, состоящих в очереди в исполкоме города.

В частности, с 2006 года жилье получили 1 684 участника Великой Отечественной войны и члены их семей.

— С гордостью сообщаю, что все ветераны и члены их семей, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, обеспечены жильем, — сказал Руслан Гильфанов.

На сегодня переехали в новые квартиры 15 семей участников СВО. Ждет новое жилье еще 10 семей.

Напомним, Госжилфонд Татарстана в 2025 году уже обеспечил квартирами 1 173 семьи, что составляет 32,4% от годового плана. В рамках программы соципотеки введены в эксплуатацию четыре дома общей площадью 52,4 тыс. кв. м.

Галия Гарифуллина