В России утвердили меры по защите аэропортов и ж/д станций от БПЛА

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Правительство России разработало новые правила, которые помогут защитить аэропорты и железнодорожные станции от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Минтранс.

Согласно новым требованиям, объекты транспортной инфраструктуры должны быть оснащены специальными средствами для борьбы с беспилотниками. Также будут установлены границы зон безопасности и посты наблюдения для контроля ситуации на земле и в воздухе.

Важная часть плана — сотрудничество с военными.

— Будет обеспечено взаимодействие с войсковыми частями, которые привлекаются для решения задач противовоздушной обороны, — подчеркнули в Минтрансе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, каждый год должны проводиться учения, чтобы сотрудники транспортной инфраструктуры знали, как реагировать на угрозы.

К объектам, которых эти меры касаются, относятся не только аэропорты, но и морские терминалы, железнодорожные станции, работающие с опасными грузами, и другие важные инфраструктурные объекты.

На фоне этих изменений госкорпорация «Ростех» также начала страховать воздушные суда от атак беспилотников. Авиастроительные компании смогут возместить ущерб, если он возникнет во время испытательных полетов или в результате других инцидентов.

— Мы готовы страховать воздушные суда 'под ключ' и защитить любые риски на всех стадиях, — уточнил директор НКО «РТ-Взаимное страхование» Денис Конивецкий.

Анастасия Фартыгина