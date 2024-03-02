Команда с Филиппин AP. BREN стала чемпионом на турнире по MLBB на «Играх будущего»

Фото: Реальное время

Команда AP. BREN с Филиппин стала чемпионом на турнире по MLBB в рамках «Игр будущего».

Со счетом 3:1 AP. BREN победили индонезийскую команду Onic. В середине матча за чемпионство у индонезийцев были все шансы отыграться и получить награду, однако они стали серебряными призерами на турнире по MLBB.

Ранее в матче за третье место победила турецкая команда Fire Flux Esports со счетом 2:1.



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Нафиса Миннехузина, Александр Старшинов