В Татарстане количество трудоспособных граждан достигло более 2 млн

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане продолжается рост численности рабочей силы. По данным Татарстанстата, в 2024 году количество трудоспособных граждан достигло более 2 млн человек.

Структура рабочей силы по уровню образования показывает, что 36,9% работников имеют высшее образование, 48% — среднее профессиональное, а 13,3% — среднее общее. Лишь 1,7% имеют основное общее образование, а 0,04% не имеют образования.

По полу рабочая сила в Татарстане распределяется почти поровну: мужчины составляют 51%, женщины — 49%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 2024 году пять наиболее популярных сфер деятельности среди работающих будут следующими: обрабатывающие производства (263 тыс. человек), торговля (149 тыс.), образование (145 тыс.), транспортировка и хранение (123 тыс.) и здравоохранение с социальными услугами (100 тыс.).

Напомним, что нефтегазовая отрасль остается одним из ключевых драйверов экономики, обеспечивая стабильный спрос на квалифицированные кадры. Согласно данным «Авито Работы» в Татарстане за I квартал 2025 года, спрос на электромонтажников вырос на 79% год к году, а их средняя зарплата достигла 90 184 рублей (+16%). Эти специалисты занимаются установкой и обслуживанием электрооборудования на объектах отрасли.



Анастасия Фартыгина