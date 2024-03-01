День в истории 1 марта: обязательная маркировка обуви, милиция стала полицией, день рождения Минниханова
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 марта 2024 года
В первый день весны, 1 марта, на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, пройдет заседание экспертного клуба «Волга». Сегодня раису Татарстана Рустаму Минниханову исполнилось 67 лет. Также сегодня отмечаются Всемирный день гражданской обороны и День кошек в России. Четыре года назад в России вступило в силу постановление правительства об обязательной маркировке обуви, 12 лет назад в Казани открыли новое здание кукольного театра «Экият», 13 лет назад вступил в силу закон, по которому милиция в России переименовывалась в полицию. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- 1 марта в 09.30 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Обсудим, какие мероприятия и программы будут реализованы в Татарстане в рамках Года семьи, меры поддержки для многодетных семей и новоиспеченных родителей и т. д.
- Заседание экспертного клуба «Волга». Эксперты и приглашенные гости обсудят содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, его ключевые посылы и смыслы, а также программные заявления. Акцент дискуссии будет сделан на социальном, экономическом и военно-политическом аспектах послания.
- 12-й день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Сегодня ожидаются четвертьфинал по фиджитал-футболу, полуфинал по Dota 2, финал в танцевальном симуляторе и т. д.
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез» против московского МКСШОР «Восток-2.
Кто родился: Наиль Шайхутдинов и Рустам Минниханов
1906 — русская шахматистка Вера Менчик (скончалась 27 июня 1944 года). Первая чемпионка мира по шахматам среди женщин.
1922 — премьер-министр Израиля в 1974—1977 и 1992—1995 годах Ицхак Рабин (скончался 4 ноября 1995 года). Лауреат Нобелевской премии мира за подписанное им с Ясиром Арафатом «Соглашение в Осло», в результате которого появилась Палестинская автономия.
1941 — советский и российский театральный актер, народный артист России Наиль Шайхутдинов (скончался 25 января 2016 года).
1957 — раис Татарстана Рустам Минниханов. В разные годы занимал должности главы администрации Высокогорского района (1993—1996), министра финансов Татарстана (1996—1998), премьер-министра республики (1998—2010).
Кто скончался: Владислав Листьев и Жорес Алферов
- 1953 — русский и советский актер, народный артист СССР Александр Остужев (родился 28 апреля 1874 года).
- 1995 — советский и российский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ Владислав Листьев (родился 10 мая 1956 года). Был убит в подъезде собственного дома через 34 дня после назначения.
- 2019 — советский и российский физик Жорес Алферов (родился 15 марта 1930 года). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Нобелевской премии за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Благодаря его исследованиям мир получил мобильные телефоны, проигрыватели компакт-дисков, светодиоды, солнечные батареи, лазеры на квантовых точках, волоконно-оптические линии связи и др.
Праздники: День гражданской обороны и кошек
- Всемирный день гражданской обороны. Установлен и отмечается в странах-членах Международной организации гражданской обороны с 1990 года. Дата связана с тем, что 1 марта 1972 года вступил в силу устав МОГО.
- День «Ноль дискриминации», или День борьбы с дискриминацией. Ежегодный праздник, отмечается по решению Организации Объединенных Наций с 2014 года. Инициаторами стали руководители ЮНЭЙДС — Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.
- Национальный день борьбы за мир в Японии, День поминовения и памяти жертв ядерных испытаний на Маршалловых островах. Обе даты приурочены к испытаниям США водородной бомбы 1 марта 1954 года. Они прошли на атолле Бикини в Тихом океане — ныне это часть Маршалловых островов. Мощность взрыва была эквивалентна взрыву 1 000 бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Облако радиоактивного пепла после испытаний накрыло почти весь Тихий океан и распространилось над Восточной Азией, Австралией, Северной Америкой, Карибским морем и северной частью Южной Америки. Радиоактивные вещества были выявлены в атмосфере над Африкой.
- Всемирный день комплимента. По одной из версий, его начали отмечать в 2001 году в Нидерландах.
- День Забайкальского края. Дата праздника связана с тем, что 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ РФ по результатам референдума объединились в новый российский регион.
- День экспертно-криминалистической службы системы МВД России. Установлен приказом МВД России от 24 ноября 2008 года и связан с тем, что 1 марта 1919 года был создан Кабинет судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России.
- День хостинг-провайдера в России. Его предложили отмечать руководитель фирмы «ХостОбзор» Петр Паламарчук и начальник одного из отделов группы компаний ФИЛАНКО Матвей Алексеев.
- День кошек в России. По некоторым данным, впервые этот праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году. А вот Всемирный день кошек отмечается 8 августа.
- День независимости Боснии и Герцеговины. Отмечается в связи с тем, что 1 марта в стране состоялся референдум, на котором граждане проголосовали за ее независимость и отделение от бывшей Югославии.
События в истории: новые космодром и здание кукольного театра «Экият»
- 1555 — Мишель де Нотрдам, или Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса».
- 1762 — Петр III издал «указ о вольности дворянства», который освободил дворян от обязательной государственной службы.
- 1872 — открылся Йеллоустонский национальный парк, или просто Йеллоустон. Этот международный биосферный заповедник является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- 1947 — студенческий симфонический оркестр Казанской консерватории дал первый концерт.
- 1996 — указом президента России в Амурской области образован 2-й Государственный испытательный космодром Минобороны России. Последний запуск с него прошел 25 апреля 2006 года, после чего он закрылся.
- 2000 — в ночь с 29 февраля на 1 марта в Чечне на высоте 776 в Аргунском ущелье в бою с чеченскими боевиками погибла 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Из 90 десантников погибли 84, включая 13 офицеров.
- 2011 — в России вступил в силу закон «О полиции». По нему милиция переименовывалась в полицию. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев считал, что полиция ассоциируется с профессионалами своего дела, работающими «эффективно, честно, слаженно».
- 2012 — в казанской Суконной слободе торжественно открыли новое здание кукольного театра «Экият».
- 2018 — президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. Послание стало рекордным по длительности — почти два часа. Президент говорил о новейшем российском оружии, призвал облегчить деятельность предпринимателей и бороться с коррупцией.
- 2019 — эксперты Следственного комитета РФ назвали причину гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году. Следователи установили, что уровень подготовки туристов был слишком низок для подобного зимнего горного перехода. Кроме того, немаловажной причиной гибели группы Дятлова стали погодные условия, а также отсутствие необходимой экипировки и карты местности у туристов.
- 2020 — Владимир Путин подписал ряд законов. Это документы об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести», бесплатном питании школьников младших классов, ввозе некоторых незарегистрированных лекарств, продлении программы маткапитала до 2026 года.
- 2020 — в России вступило в силу постановление правительства об обязательной маркировке обуви.
- 2022 — президент РФ запретил вывоз из России иностранной валюты на сумму больше $10 000.
- 2023 — Роскомнадзор запретил некоторым российским организациям использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг. Под запрет попали Telegram, WhatsApp, Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber и WeChat.
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