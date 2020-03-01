Путин подписал закон о бесплатном питании младшеклассников

Фото: realnoevremya.ru Дарья Турцева

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, ученики младших классов должны будут получать школьный горячий обед не реже одного раза в день, в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.

Закон вступит в силу через 60 дней со дня его публикования, указано в документе.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс.

«Реальное время» выяснило, как со школьным питанием обстоят дела в регионах и во сколько обойдутся бесплатные обеды для детей. Подробности — в материале интернет-газеты.

