Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, закон предусматривает продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также ежегодную индексацию.

Согласно нововведениям, деньги будут выплачены семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.

Кроме того, срок оформления маткапитала сократится до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — с 30 до десяти дней.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

