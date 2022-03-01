Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно ему, из страны запрещается вывозить наличную валюту на сумму более $10 тысяч. Ранее при вывозе из России средства нужно было декларировать.

Также Путин поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.

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Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. Кроме того, он заявил о создании оперштаба по противодействию санкциям.



Правительство решило выделить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний, а Федеральная антимонопольная служба поручила усилить мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.



Татьяна Леухина