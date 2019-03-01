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Следком назвал причину гибели группы Дятлова

09:48, 01.03.2019 2
Следком назвал причину гибели группы Дятлова
Фото: sledcom.ru

Эксперты Следственного комитета РФ назвали причину гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году.

Изучение всех обстоятельств гибели началось в ведомстве в 2015 году. Специалисты пытались подробно восстановить ход событий, приведших к трагическим последствиям.

В итоге следователи установили, что уровень подготовки туристов был слишком низок для подобного зимнего горного перехода, пишет «МК» со ссылкой на материалы расследования.

Так, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, даже не имея возможности поддерживать огонь. Другая группа, которую возглавлял непосредственно Игорь Дятлов, пыталась пройти к заваленной палатке, третья хотела отыскать более надежное убежище, но не справилась с задачей, провалившись под снег.

Кроме того, немаловажной причиной гибели группы Дятлова стали погодные условия, а также отсутствие необходимой экипировки и карты местности у туристов.

Напомним, ранее шведские исследователи озвучили свою версию гибели группы Игоря Дятлова.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    Почему столь поспешно покинули палатку? Ответа так и нет. Заваленная палатка, отсюда травмы? Фонарик на палатке уцелел, лыжи-подпорки не сломались, вещи в палатке были целыми. Все ребята были опытными походниками, не первый раз, знали, куда шли. Что там на очереди для расследования? Дуэль Пушкина?
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    Анонимно 02 марта
    А правду никто и не скажет.
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