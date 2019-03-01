Следком назвал причину гибели группы Дятлова

Эксперты Следственного комитета РФ назвали причину гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году.

Изучение всех обстоятельств гибели началось в ведомстве в 2015 году. Специалисты пытались подробно восстановить ход событий, приведших к трагическим последствиям.

В итоге следователи установили, что уровень подготовки туристов был слишком низок для подобного зимнего горного перехода, пишет «МК» со ссылкой на материалы расследования.

Так, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, даже не имея возможности поддерживать огонь. Другая группа, которую возглавлял непосредственно Игорь Дятлов, пыталась пройти к заваленной палатке, третья хотела отыскать более надежное убежище, но не справилась с задачей, провалившись под снег.

Кроме того, немаловажной причиной гибели группы Дятлова стали погодные условия, а также отсутствие необходимой экипировки и карты местности у туристов.

Напомним, ранее шведские исследователи озвучили свою версию гибели группы Игоря Дятлова.