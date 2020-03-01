В Россию разрешили ввоз незарегистрированных лекарств

В Россию разрешили ввозить некоторые незарегистрированные лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества. Соответствующий закон вступил в силу 1 марта.

В перечень таких препаратов вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Приказ будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, препараты разрешается ввозить для помощи конкретным пациентам, в отношении которых врачебная комиссия приняла решение о невозможности лечения иными зарегистрированными лекарствами.

Отметим, что закон был принят после того, как некоторые граждане России заказывали за границей запрещенные лекарства для лечения своих детей и подвергались уголовному преследованию.