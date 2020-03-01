В России стала обязательной маркировка обуви

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С 1 марта в России вступило в силу постановление правительства об обязателоьной маркировке обуви.

«Мы фиксируем рост количества заказов кодов маркировки для обувной отрасли за последний месяц, что говорит о готовности к работе и активном участии бизнеса в проекте», — цитирует ТАСС ответ Минпромторга РФ.

Вместе с тем в министерстве считают, что для обеспечения комфортной подготовки бизнеса к вступлению в силу требований об обязательной маркировке обуви компаниям необходимо настроить интеграцию своих учетных систем с системой маркировки.



В связи с поступающими обращениями от предпринимателей о неготовности осуществлять передачу сведений в информационную систему маркировки об обороте маркированных обувных товаров, Минпромторг России внес изменения в постановление о маркировке. В соответствии с ними переносится дата окончания маркировки нереализованной обуви на 1 августа 2020 года. Кроме того, на 1 июля этого года переносится дата окончания маркировки товаров, ввезенных в страну после 1 марта, но приобретенных до этой даты.