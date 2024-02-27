День в истории 27 февраля: первое в России пассажирское судно на СПГ, 140 лет со дня рождения Шарифа Камала
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 февраля 2024 года
27 февраля пройдут совещание судей Татарстана по итогам работы за 2023 год и заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Сегодня отмечается Всемирный день неправительственных организаций, День Сил специальных операций и Международный день полярного медведя. Четыре года назад Зеленодольский завод имени А.М. Горького заложил первое в России пассажирское судно на сжиженном природном газе, девять лет назад начало работу издание «Реальное время», 11 лет назад папа римский отрекся от престола впервые за последние 450 лет, 142 года назад частным лицам в России разрешили пользоваться телефонами. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Совещание судей Татарстана по итогам работы за 2023 год с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.
- Торжественные мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения татарского писателя и драматурга Шарифа Камала.
- Девятый день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» — сегодня пройдут матчи группового этапа по фиджитал-хоккею, Standoff 2+лазертаг и MLBB, четвертьфинал по фиджитал-баскетболу, полуфинал по CS 2+лазертаг, квалификация в гонках дронов, танцевальном симуляторе.
Кто родился: Николай Ге и Элизабет Тейлор
- 1831 — русский живописец Николай Ге (скончался 13 июня 1894 года). Среди известных работ — «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», «Тайная вечеря», «Суд Синедриона», а также портреты Михаила Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого.
- 1884 — татарский писатель Шариф Камал (скончался 22 декабря 1942 года). Первые произведения опубликовал в 1905 году, помимо прозы, сочинял пьесы. После смерти в Казани открылся его музей-квартира. Также в честь Шарифа Камала названы улица в Казани и Зеленодольске. Могила писателя на Татарском кладбище в 1961 году была включена в реестр памятников культурного наследия Татарстана.
- 1887 — русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров (скончался 8 сентября 1914 года).
- 1892 — участник трех войн, генерал-лейтенант Якуб Чанышев (скончался 6 ноября 1987 года). Подробнее о нем «Реальное время» рассказывало в цикле материалов «Великие воины Татарии».
- 1932 — англо-американская киноактриса Элизабет Тейлор (скончалась 23 марта 2011 марта). Обладательница трех премий «Оскар». Признается одной из величайших звезд в истории кино.
- 1968 — бывший игрок ФК «Рубин», «КАМАЗ», «Нефтехимик», главный тренер ФК «КАМАЗ» Владимир Клонцак.
Кто скончался: Гелена Великанова и Борис Немцов
- 1612 — патриарх Московский и всея Руси, первый митрополит Казанский и Свияжский Гермоген.
- 1936 — русский и советский ученый, физиолог Иван Павлов (родился 26 сентября 1849 года). Лауреат Нобелевской премии по медицине 1904 года «за работу по физиологии пищеварения».
- 1939 — русская революционерка, политик Надежда Крупская (родилась 26 февраля 1869 года). Известна как супруга Владимира Ленина.
- 1923 — советская эстрадная певица, народная артистка России Гелена Великанова (скончалась 10 ноября 1998 года).
- 2015 — российский политик, государственный и общественный деятель Борис Немцов (родился 9 октября 1959 года). Был убит выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту, в центре Москвы.
- 2017 — журналист, создатель программ «Последний герой» и «Жди меня» Сергей Кушнерев (родился 8 марта 1962 года).
- 2023 — советский и российский актер и режиссер Борис Войцеховский (родился 10 января 1954 года).
Праздники: День вежливых людей
- Всемирный день неправительственных организаций (НПО). Учрежден в 2010 году на IX форуме НПО стран Балтийского моря. Через два года Совет государств Балтийского моря дал празднику официальный статус, который поддержали ООН и ЕС.
- День Сил специальных операций. Установлен указом президента России от 26 февраля 2015 года. Также праздник имеет другое неофициальное название — «День вежливых людей». По некоторым данным, дата выбрана в связи с событиями, которые привели к возвращению Крыма в состав России — в ночь на 27 февраля 2014 года неизвестные люди в военной форме без опознавательных знаков заблокировали части Вооруженных сил Украины в Крыму и заняли все стратегические объекты полуострова. При этом, как рассказывали местные, они вели себя очень вежливо по отношению к гражданским. Позже Владимир Путин заявил, что «вежливые люди», то есть военнослужащие ССО России, «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» крымчан, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма.
- Международный день полярного медведя, или День белого медведя. Его предложила отмечать общественная организация по сохранению белых медведей Polar Bear International (PBI).
События в истории: получен первый в мире искусственный подсластитель, основан футбольный клуб «Бавария».
- 613 — в шотландском городе Сент-Эндрюсе основан один из старейших университетов в мире.
- 1598 — Земский собор избрал Бориса Годунова русским царем.
- 1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин — The Ladies' Mercury («Дамский Меркурий»). Он просуществовал всего четыре недели.
- 1781 — императрица Екатерина II издала указ о создании в Санкт-Петербурге «городских школ». Это были первые публичные школы в России.
- 1825 — опубликована первая глава романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
- 1882 — частным лицам в России разрешили пользоваться телефонами.
- 1897 — в США получили первый искусственный подсластитель под названием «сахарин».
- 1900 — основан футбольный клуб «Бавария».
- 1965 — на воду спустили первый в мире туристический подводный аппарат. Это был мезоскаф «Огюст Пикар».
- 1997 — генетик Ян Вилмут опубликовал в английском журнале Nature статью, в которой рассказал об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли.
- 2013 — папа римский Бенедикт XVI отрекся от престола. Это произошло впервые за последние 450 лет.
- 2015 — начал работу сайт интернет-газеты «Реальное время».
- 2020 — Зеленодольский завод имени А.М. Горького заложил первое в России пассажирское судно проекта 03622 «Чайка», двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ). Его спустили на воду 7 августа 2020 года.
- 2022 — FIFA запретила проводить в России международные матчи.
- 2022 — Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России.
комментарии
Но почему-то на всех фотографиях писатель очень грустный. Вот и на картине грустит.