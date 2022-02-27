Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Фото: Максим Платонов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России. Об этом сообщает ТАСС.

Также, по ее словам, Еврокомиссия предлагает запретить полеты российских самолетов на всей территории Евросоюза. Ограничение коснется и частных воздушных судов.

Фото: Максим Платонов

С 25 февраля страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. РФ действует зеркально.



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Дарья Акимова