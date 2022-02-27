FIFA запретила проводить в России международные матчи

Бюро совета Международной федерации футбола (FIFA) запретило проводить в России международные матчи. Решение принято в координации с УЕФА и в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета из-за ситуации на Украине, сообщает «РИА Новости».

В частности, на территории РФ не будут проводиться международные соревнования. Домашние матчи нужно проводить на нейтральной территории и без зрителей. А команда, которая представляет Россию, должна участвовать в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз» (РФС).

Кроме того, в матчах с участием команд футбольного союза не будет использоваться флаг или гимн России. Рекомендации будут действовать до дальнейшего уведомления.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Польши намерена отказаться от проведения стыкового матча с Россией в связи с ситуацией на Украине. Сегодня стало известно, что и сборная Чехии по футболу отказалась проводить игру.

25 февраля УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Матч должен был пройти 28 мая этого года.

Дарья Акимова