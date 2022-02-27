FIFA запретила проводить в России международные матчи
Бюро совета Международной федерации футбола (FIFA) запретило проводить в России международные матчи. Решение принято в координации с УЕФА и в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета из-за ситуации на Украине, сообщает «РИА Новости».
В частности, на территории РФ не будут проводиться международные соревнования. Домашние матчи нужно проводить на нейтральной территории и без зрителей. А команда, которая представляет Россию, должна участвовать в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз» (РФС).
Кроме того, в матчах с участием команд футбольного союза не будет использоваться флаг или гимн России. Рекомендации будут действовать до дальнейшего уведомления.
Накануне президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Польши намерена отказаться от проведения стыкового матча с Россией в связи с ситуацией на Украине. Сегодня стало известно, что и сборная Чехии по футболу отказалась проводить игру.
25 февраля УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Матч должен был пройти 28 мая этого года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым