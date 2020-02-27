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Зеленодольский судозавод заложил первый в России пассажирский экскурсионный корабль на СПГ

14:56, 27.02.2020
Зеленодольский судозавод заложил первый в России пассажирский экскурсионный корабль на СПГ
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Зеленодольский завод имени А.М. Горького заложил первое в России пассажирское судно проекта 03622 «Чайка», двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ).

«Сегодня знаковое событие не только для нашей республики и судостроительного завода, это знаковое событие для судостроения России. Никогда мы в России еще не делали суда речные и морские на газомоторном топливе. Газомоторное топливо, особенно сжиженный природный газ, имеет огромную перспективу, наша страна располагает огромными объемами природного газа», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что «Чайка» представляет собой теплоход пассажировместимостью около 200 человек с пассажирским салоном и прогулочной палубой. Судно изначально спроектировано на газомоторном топливе.

Промышленность Татарстан
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