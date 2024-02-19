«Алабуга Skills — 2024» подвела итоги

В городском Дворце культуры Елабуги состоялась церемония награждения призеров завершившегося конкурса профмастерства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Впервые за историю конкурса профмастерства «Алабуга Skills» проходил в открытом формате: кроме представителей компаний и организаций из 21 района Татарстана в нем приняли участие специалисты из шести регионов России. 355 специалистов из 114 предприятий оспаривали первенство в 24 номинациях. В числе призеров трое сотрудников АО «ТАИФ-НК». Подробности — в материале «Реального времени».

Награждение в два этапа

Пока у конкурса профмастерства история скромная. Впервые он состоялся по инициативе главы Елабужского района Татарстана Рустема Нуриева в 2020-м как муниципальный, но уже спустя год приобрел республиканский размах и с тех пор ежегодно прибавляет в количестве площадок и компетенций, и в числе участников, и в географии. На сей раз выбрался за пределы региона, став открытым.

Олег Коробченко: «Стране, республике нужно огромное количество профессионалов». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Третий год подряд состязания профессионалов проходят под патронатом Минпромторга республики. А потому победители конкурса награждаются на площадке итоговой коллегии министерства — с участием раиса республики Рустама Минниханова и заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко.

— Стране, республике нужно огромное количество профессионалов. И этот конкурс, как говорят, — в руку. Спасибо огромное руководству района за организацию и проведение «Алабуга Skills» и всем участникам конкурса, — 12 февраля, в Казани, вручая награды занявшим первые места в своих компетенциях, подчеркнул Олег Коробченко.

На входе участников церемонии встречали скрипичный дуэт и робот-трансформер. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Серебряных и бронзовых призеров «Алабуга Skills — 2024» в не менее торжественной обстановке собирали спустя несколько дней в Елабуге — на площадке городского Дворца культуры. Съезжаться участники торжества начали почти за час до назначенного времени. Скрасить ожидание помогали скрипичный дуэт и… трансформер, очевидно, символизировавший безграничные возможности технического прогресса.

Почти полсотни награждаемых

24 соревновательные дисциплины. Как следствие: вторых и третьих мест — 48. В большом зале ДК почти не осталось свободных мест: сами призеры, официальные гости, группы поддержки. Собравшихся ожидала более чем полуторачасовая церемония, где поздравления и вручение наград чередовались с творческими подарками.

В большом зале Дворца культуры почти не оставалось свободных мест. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

От АО «ТАИФ-НК» на церемонию приехали пятеро представителей: трое победителей — токарь-универсал Александр Осипов (он стал третьим в своей дисциплине) и взявшие серебро сварщик Рустем Хоснуллин и электромонтажник Айрат Хуснутдинов, а сопровождали их руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин и помощник генерального директора компании Владимир Гатунок.

Вторая попытка

Интересный момент: для каждого из троих призеров от АО «ТАИФ-НК» этот конкурс профмастерства — второй по счету.

Рустем Хуснуллин принимал участие в «Алабуга Skills» 2022 года. Тогда стал вторым в компетенции «Электрогазосварщик ручной дуговой сварки». В 2024-м повторил успех двухгодичной давности. Заслуженную награду получил из рук заместителя министра промышленности и торговли РТ Дмитрия Гуськова.

Рустем Хуснуллин награду получил из рук замминистра промышленности и торговли РТ. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Я был готов к тому, что предложат принять участие в состязаниях профмастерства. Потому, когда руководство спросило — готов ли, сразу ответил утвердительно, — поделился с журналистом «Реального времени» специалист ремонтно-механического цеха Нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».

На производстве молодой специалист работает уже 4,5 года. Почему именно «ТАИФ-НК»? Рустем Хуснуллин говорит, что случайность. Но случайность, ставшая для него счастливой:

— Я тогда отправлял резюме сразу в несколько компаний. Довольно много разослал. С «ТАИФ-НК» позвонили первыми. Повезло — получили хорошего специалиста, — улыбается сварщик.

В профессию Рустем Хуснуллин пошел вместе с друзьями и ни разу не пожалел о выборе. Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru (архив)

Что касается выбора профессии — то тут все просто:

— Почти все друзья пошли в эту профессию, и я тоже пошел. И ни разу с того времени о выборе не пожалел, — признался серебряный призер конкурса профмастерства.

С Айратом Хуснутдиновым — электромонтером 5-го разряда Нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» группа «Реального времени» на площадке «Алабуга Skills» встречалась ровно год назад. Тогда для специалиста, работающего в компании с 2012 года, конкурс профмастерства был первым. Немного переволновался, чуть-чуть не хватило времени и… остался без призового места. Год копил хорошую профессиональную «злость», работал над ошибками и теперь готов принимать поздравления.

Айрат Хуснутдинов с прошлого конкурса профмастерства готовился к новому «Алабуга Skills». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Сложности? Нет, никаких сложностей не было. Может, задания полегче стали, а может быть, сам стал более опытным. И по времени в этот раз уложился, — серьезно и обстоятельно отвечал серебряный призер «Алабуга Skills — 2024» журналисту «Реального времени».

Что касается выбора профессии и места работы, то других вариантов, по собственному признанию, специалист и не рассматривал:

— У меня отец на «ТАИФ-НК» работает. Потому сразу знал, что пойду работать именно сюда, — подчеркнул он.

Диплом призера Айрату Хуснутдинову вручил председатель Совета ветеранов Елабужского муниципального района Геннадий Баганов.

В этом году Айрат Хуснутдинов стал серебряным призером конкурса профмастерства. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Токарь-универсал Александр Осипов на конкурсе взял бронзу. И у него, как и у коллег, это было не первое выступление на «Алабуга Skills». Правда, в прошлый раз выступал в дисциплине «фрезеровщик». Такое переключение для специалиста, уже 5 лет работающего на АО «ТАИФ-НК» (до того 10 лет проработал на «Нижнекамскнефтехиме»), — не проблема. Он станочник широкого профиля.

В первый раз на «Алабуга Skills» Александр Осипов выступал как фрезеровщик, на это раз стал бронзовым призером в дисциплине «Токарь-универсал». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Причину смены производства 5 лет назад объяснил просто:

— Иногда нужно в своей жизни что-то менять. А тут — новое оборудование, новый завод. Захотел себя попробовать. Нравится, — рассказал он журналисту.

Профессию в свое время выбирал вдумчиво. Из вариантов сварщик, слесарь и токарь-универсал. Остановился на последнем. А вот кабинетные направления не рассматривал вовсе. Уверен, что тогда сделал правильный выбор, особенно актуальный сегодня:

— Рабочие профессии — это интересно. И нужно. Это возможность увидеть результат того, что сделано собственными руками. Кусок металла превратить в нужную деталь — это дорогого стоит. Особенно сейчас, в такое непростое время. Благодаря людям наших — рабочих профессий предприятия работают. Не за каждой деталью сейчас сходишь-купишь, и так просто не закажешь. А мы — делаем. Много экспериментальных деталей изготавливаем, новые решения принимаем. Все это нашими руками, — с гордостью за свой труд и работу коллег, отметил Александр Осипов.

Александр Осипов: «Рабочие профессии — это интересно и нужно». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На вопрос, что оказалось самым сложным во время конкурса, сообщил, что серьезных трудностей не было. Определенный дискомфорт был в том, что пришлось работать не на своем оборудовании и не своим инструментом, да то, что обрабатывать пришлось не привычную сталь, а дюраль.

Диплом третьей степени призеру вручила руководитель Исполкома Елабужского муниципального района Эльмира Ахмадеева.

«Никакие роботы не заменят профессионала»

Конкурс несет не только соревновательную функцию. Конечно, выявить лучших из лучших, отметить их — это важно. Но еще важнее то, какой пример и стимул для тех, кто сейчас выбирает будущую профессию, дают те, кого вот так чествуют на сцене. Об этом говорили практически все высокие гости церемонии.

Дмитрий Гуськов: «Этот конкурс — яркое событие в популяризации рабочих профессий». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Более того:

— Понятно, что идет роботизация, но ни один робот не сможет заместить профессионального труда человека-специалиста. Любая отрасль знает о том, что остро стоит проблема в кадрах. И этот конкурс — яркое событие в популяризации рабочих профессий, — подчеркнул со сцены замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Я считаю, что мы с вами — патриоты, потому что через любовь к профессии, приверженность к нашим предприятиям мы ежедневно доказываем, насколько мы все заинтересованы в экономическом процветании и суверенитете нашей страны. Благодарю вас за вашу работу, — отметила руководитель образовательного кластера ОЭЗ «Алабуга» Эльвира Фомина.

И каждый, кто поднимался на сцену, подчеркивал, что в будущем году всех нынешних призеров и каждого из участников конкурса вновь ждут на гостеприимной елабужской земле на юбилейный, пятый конкурс профессионального мастерства. Он обещает стать еще более масштабным, мощным и запоминающимся.