Работники АО «ТАИФ-НК» завоевали призовые места в «Алабуга Skills»

В Елабуге подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства

Фото: Ринат Назметдинов

Более 600 человек со всего Татарстана и ближайших регионов приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Алабуга Skills». Честь родного предприятия отстаивали семь сотрудников ТАИФ-НК. По итогам состязаний представители нефтеперерабатывающей компании собрали целый букет наград. Кто стал лучшим из лучших и отправится на встречу с президентом — в материале «Реального времени».

Повысить престиж рабочих профессий

«Алабуга Skills» — событие долгожданное. Два года конкурс носил муниципальный характер, в этом году проект вышел на республиканский уровень благодаря поддержке президента РТ Рустама Минниханова и министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова.

Цель конкурса заключается в том, чтобы повысить престиж рабочих профессий и дать лучшим из лучших проявить свое мастерство, обменяться опытом и вырасти в карьере. Показать свои умения приехали более 600 участников из Татарстана и соседних регионов.

Участники состязались в 20 компетенциях — токарь-универсал, сварщик, водитель, фрезеровщик, лабораторный химический анализ и другие. Фото: Ринат Назметдинов

Мероприятие развернулось на трех площадках — в Елабужском политехническом колледже, автошколе «Прогресс» и образовательном центре «Алабуга-Политех». Участники состязались в 20 компетенциях — токарь-универсал, сварщик, водитель, фрезеровщик, лабораторный химический анализ и другие.

— Сам факт участия в этом конкурсе уже доказывает профессионализм, поскольку вам доверили представлять свой район и предприятие, — обратилась к конкурсантам заместитель руководителя ЕМР по социальным вопросам Лилия Ягудина.

Семь профессионалов от ТАИФ-НК

АО «ТАИФ-НК» на конкурсе профессионального мастерства представляли семь сотрудников компании. Александр Луканов работает токарем на НПЗ. На предприятие устроился семь лет назад после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В Лемаева. Молодой человек признается, что участие в «Алабуга Skills» дает отличную возможность для карьерного роста.

— В таком масштабном конкурсе я участвую впервые. Когда предложили попробовать свои силы, сразу согласился. У меня имеется хороший опыт, надеюсь, что все получится, — уверенно сказал он.

Александр Луканов работает токарем на НПЗ. На предприятие устроился семь лет назад после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В Лемаева. Фото: Ринат Назметдинов

Александр Луканов соревнуется в компетенции токарь-универсал. Направление непростое, конкурсантам необходимо показать отличные навыки владения программным обеспечением станка.

— Конкурсантам выдается чертеж детали, станок и режущие инструменты. Далее им необходимо составить программу, установить режущие инструменты и изготовить деталь. Во всем должна быть точность и оперативность. Радует, что с каждым годом желающих принять участие в подобных конкурсах становится все больше. При том, что задания постоянно усложняются и растут требования к конкурсантам, — отмечает главный эксперт по токарным работам Александр Сабиров.

«Приехали с боевым настроением»

В соседнем кабинете в это время проходят соревнования по компетенции сварщик. Здесь от ТАИФ-НК заявлены сразу три участника. Каждый из них мастер своего дела. Булату Насибуллину 25 лет. Молодой человек устроился на НПЗ в апреле прошлого года. До этого работал в строительной организации.

В соседнем кабинете в это время проходят соревнования по компетенции сварщик. Здесь от ТАИФ-НК заявлены сразу три участника. Фото: Ринат Назметдинов

— ТАИФ-НК — надежная компания, с достойной заработной платой, — сказал Булат Насибуллин, отвечая на вопрос почему сменил место работы. Молодой человек рассказал, что сварщиком стал не случайно — пошел по стопам дедушки. Профессию свою любит, подходит к ней творчески. В Елабугу приехал только за победой.

Еще одна представительница ТАИФ-НК — лаборант химического анализа Гульнур Курбангалеева. Осенью девушка участвовала в конкурсе профессионального мастерства, который проводил ТАИФ-НК в Нижнекамске. Тогда она заняла второе место. В этот раз ей предложили выйти на новый уровень — попробовать свои силы в «Алабуга Skills».

— Сегодня приехали с боевым настроением. Готовились морально. Такие конкурсы помогают создавать профессиональное сообщество. Еще на этапе подготовки, ожидания своей очереди мы знакомимся, общаемся, а после прохождения испытаний имеем возможность обсудить ошибки, принять их во внимание, — считает Гульнур.

С заботой о людях труда

Для ТАИФ-НК популяризация рабочих профессий не просто слова, а призыв к действию. Компания разработала кадровую политику по привлечению молодых специалистов. Большую роль в этом играет дуальная форма обучения. Это когда теорию студенты проходят в образовательном учреждении, а практику — на рабочем месте.

Компания разработала кадровую политику по привлечению молодых специалистов. Большую роль в этом играет дуальная форма обучения. Фото: Ринат Назметдинов

— Плюсов от дуальной системы много. Ребята, еще будучи студентами последнего курса, получают заработную плату наравне со всеми сотрудниками ТАИФ-НК. Начинают отождествлять себя с компанией, становятся полноправными членами команды и легко адаптируются в производстве, — говорит Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».

Каждый сотрудник компании может проявить себя и добиться высоких результатов на производстве. Одной из главных задач является постоянное повышение уровня квалификации персонала. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников рабочих специальностей компании проводятся в техникуме нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. В год компания проводит более 10 тысяч различных обучений.

Для повышения престижа рабочих профессий руководство компании организует внутренние конкурсы профессионального мастерства, приближенные к чемпионату Вордскилдс. Последний проходил в ноябре 2021 года. Свои навыки проявили лаборанты химического анализы, операторы технологических установок и электромонтеры.

А уже в апреле этого года сотрудники ТАИФ-НК вновь смогут заявить о себе на очередном внутреннем конкурсе профессионального мастерства, который пройдет по трем компетенциям: слесарь, цифровая метрология и КИПиА.

Для повышения престижа рабочих профессий руководство компании организует внутренние конкурсы профессионального мастерства, приближенные к чемпионату Вордскилдс. Фото: Ринат Назметдинов

— Здоровая конкуренция — двигатель любого прогресса. Участвуя в конкурсе, сотрудники предприятия начинают сравнивать себя с коллегами, равняться на лучших в отрасли, параллельно осваивают новые знания, учатся работать на новом оборудовании, оттачивают свое мастерство, — говорит Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».

Лучшие из лучших

Весь коллектив предприятия работает на общее дело с полной самоотдачей. Свой высокий профессионализм сотрудники ТАИФ-НК доказали и в республиканском конкурсе «Алабуга Skills». По итогам состязаний сразу три представителя компании завоевали призовые места.

По итогам состязаний три представителя компании завоевали призовые места. Фото: пресс-служба ЕМР

Работник НПЗ Булат Насибуллин занял первое место в компетенции — сварщик, его коллега, также представитель нефтеперерабатывающего завода Рустем Хоснуллин в этой же номинации — второе. С честью выступила Гульнур Курбангалиева с завода бензинов, ставшая второй среди лаборантов химического анализа. Совсем немного баллов не хватило до третьего места токарю НПЗ Александру Луканову, он четвертый.

С честью выступила Гульнур Курбангалиева с завода бензинов, ставшая второй среди лаборантов химического анализа. Фото: пресс-служба ЕМР

Торжественная церемония вручения наград за 2-е и 3-е места состоялась в елабужском городском дворце культуры. Победителей конкурса наградит лично президент Татарстана Рустам Минниханов 18 февраля на коллегии министерства промышленности и торговли РТ.



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