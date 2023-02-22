«Алабуга Skills»: 4 дня в режиме non-stop

18 специалистов АО «ТАИФ-НК» приняли участие в республиканском конкурсе профмастерства

Фото: Динар Фатыхов

Около 200 представителей десятков татарстанских предприятий выясняли, кто лучший в 22 профессиональных компетенциях. В девяти из них честь родной компании защищали специалисты различных производств ТАИФ-НК. За тем, как проходили состязания, наблюдал журналист «Реального времени». А заодно не упустил возможности поинтересоваться: как работается на одном из ведущих и инновационных нефтеперерабатывающих предприятий России и мира, а также какие есть возможности для карьерного роста.

Год от года больше возможностей

«Алабуга Skills» — сравнительно молодой конкурс. Первые два года он собирал профессионалов лишь одного Елабужского района. В 2022-м при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова, вице-премьера, министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко конкурс повысил уровень до республиканского. Тогда состязания шли в 20 компетенциях, и речь шла только о молодых специалистах.

В 2023-м в правила «Алабуга Skills» ввели еще несколько новелл. Фото: Динар Фатыхов

В 2023-м организаторы конкурса решились на еще несколько усовершенствований. Первое — предприятия получили возможность выставить в каждой компетенции не по одному, как раньше, а по два представителя. Второе и, пожалуй, главное изменение — были сняты возрастные ограничения для участников. Конкурс перестал быть соревнованием молодых специалистов и стал состязанием профессионалов всех возрастов. И, по мнению организаторов, это только в плюс. Ведь, кроме состязательной части, подобные события несут еще одну важнейшую миссию: обмен опытом. А в разговорах с участниками журналист «Реального времени» не раз слышал интересную мысль о том, что не только молодежи есть чему поучиться у коллег с серьезным стажем, но и вчерашним выпускникам вузов и ссузов есть чем поделиться со старшими товарищами. При этом о командной работе речи не идет — это конкурс, и в каждой компетенции абсолютный победитель может быть только один.

Состязания в этом году проходили на трех площадках: в механических мастерских Елабужского политехнического колледжа, на базе автошколы «Прогресс» и в образовательном центре «Алабуга Политех».

Второй раз на республиканском уровне

В 2022-м ТАИФ-НК на «Алабуга Skills» представляли всего семь специалистов. В этот раз возглавляющий команду руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин привез на конкурс 18 человек.

Антон Тухватуллин: «Для специалистов ТАИФ-НК «Алабуга Skills» — это возможность обменяться опытом, показать себя и посмотреть на других. Фото: Динар Фатыхов

— В республиканском конкурсе мы участвуем во второй раз. Но, кроме этого, у нас на предприятии проходят свои внутренние конкурсы профессионального мастерства. И часть победителей тех конкурсов сейчас представляют компанию здесь, — рассказал Антон Тухватуллин журналисту «Реального времени». И добавил: — Для наших специалистов это возможность обменяться опытом, показать себя и посмотреть на других. Свой опыт, это, конечно же, здорово, но если есть возможность познакомиться и обменяться опытом со специалистами с других предприятий, то это для всех хорошо. Кроме того, у наших ребят появляется стимул: всегда надо развиваться, всегда надо стремиться к лучшему. Ну и после побед на таких конкурсах они с большим энтузиазмом включаются в ежедневную работу, в выполнение своих непосредственных обязанностей.

Ришат Гусамов: «Основные задачи метрологии — прежние, но...»

— На этой площадке у нас проходят состязания по девяти компетенциям. Конкурс профмастерства проходит в 4 дня. И самый большой объем по участникам именно здесь, у нас. 125 человек за 4 дня. Эксперты приехали из Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, плюс наши — от ЕПК, а также с предприятий. Эксперты — сертифицированные WorldSkills, — пояснила старший мастер Елабужского политехнического колледжа Светлана Борисова.

Светлана Борисова: «На площадке ЕПК соревнуется наибольшее число конкурсантов». Фото: Динар Фатыхов

— На нашей базе механических мастерских Елабужского политехнического колледжа проводится республиканский конкурс профмастерства токарей и фрезеровщиков на станках с ЧПУ и на универсальных станках, три вида сварочных работ на разном оборудовании, метрология, стандартизация и сертификация, а также состязания технологов по специальности «Технология машиностроения», — дополнил коллегу мастер производственного обучения ЕПК, главный эксперт конкурса «Алабуга Skills — 2023» по компетенции «Метрология, стандартизация и сертификация» Александр Сабиров.

Александр Сабиров: «На базе механических мастерских ЕПК проходит конкурс по девяти компетенциям». Фото: Динар Фатыхов

Как раз в это время под строгим, но ненавязчивым надзором экспертов над решением поставленных задач работал представитель ТАИФ-НК. Ришат Гусамов — молодой, но уже опытный специалист. По профессии — ведущий инженер отдела метрологии управления АО «ТАИФ-НК». На журналиста и фотографа «Реального времени» отвлекся лишь раз. Одним только взглядом дал понять: «не отвлекайте — не время».

Во время конкурса Ришат Гусамов отвлекся лишь раз — на фотографирование. Фото: Динар Фатыхов

На вопрос, что за задание стоит перед метрологами, Александр Сабиров пояснил:

— Каждому конкурсанту выдается деталь и полный спектр измерительного инструмента, используя который, он должен сверить все размеры детали с указанными в чертеже и должен в таблице выдать заключение о соответствии либо несоответствии детали.

На 15 измерений отводится всего 45 минут. Уже после того, как со своим заданием специалист ТАИФ-НК справился и уступил место за рабочим столом другому конкурсанту, к слову, коллеге по компании Айрату Даминову, Ришат легко согласился на небольшое интервью.

Геополитическая обстановка наложила определенные изменения на характер работы метрологов. Фото: Динар Фатыхов

— Я сразу сосредоточился на задании и не обращал внимания на то, что происходит вокруг и не относится к задаче. Что касается конкурса, то это не было сложным. Такие измерения я проводил до этого, и не раз. На производстве, конечно, есть своя специфика, различия по основным инструментам, но в основном — все то же. Что касается нашей работы в целом, то нынешняя геополитическая и экономическая ситуация накладывает на нашу службу, вместе со специалистами КИП, задачи не только по производственным моментам, но еще и вопросы по импортозамещению: снимаются замеры с деталей, узлов и элементов и отдаются на изготовление отечественным исполнителям. Необходимость импортозамещения несколько изменила вектор стоящих перед нашей службой задач, но основные задачи метрологии остаются прежними, — рассказал он.

Айрату Даминову конкурс дался сложнее, так как задачи не слишком походили на те, что он выполняет на работе. Фото: Динар Фатыхов

Для Айрата Даминова, инженера-метролога I категории отдела главного метролога, этот конкурс профмастерства — первый в 1,5-годовой карьере на ТАИФ-НК. Признается, что все было внове:

— До конца не представлял, что именно ждет. Задачи несколько отличаются от тех областей, в которых я работаю. Я просто немного из другой метрологии: поверка, средства измерения, надзор и контроль над деятельностью других отделов, мы также ведем договоры по поверке, калибровке, аттестации. Здесь же пришлось работать над измерением детали. Это новое для меня, но интересное дело.

На 15 измерений метрологам отвели всего 45 минут. Фото: Динар Фатыхов

В двух моментах оба метролога, представлявших на конкурсе ТАИФ-НК, сошлись: первое — подобные события интересны и полезны, второе — им обоим нравится работа на родном предприятии.

— Раньше я работал на Севере. Вахтовым методом. Когда решил вернуться и осесть в городе, начал искать работу. Предложили на ТАИФ-НК. Можно сказать, для меня это получилось почти случайно. Но работа понравилась. И не только работа. Коллектив у нас очень хороший. И руководство специалистов ценит. Есть возможность для карьерного роста. Вот недавно на одну категорию поднялся — со второй на первую. За полтора года, считаю, очень неплохо, — поделился Айрат Даминов.

В момент выполнения конкурсного задания в помещении находились только эксперты и конкурсанты. Фото: Динар Фатыхов

— А я на ТАИФ-НК пришел сначала на КИП — то есть на контрольно-измерительные приборы, впоследствии перешел на автоматику — это АСУ-ТП, сейчас — в метрологии. Уверен, что самое главное в работе — не высокая зарплата, хотя на ТАИФ-НК с этим все в порядке, а хороший коллектив. И именно это — одна из ключевых, главных причин, способствующих закреплению на нашем предприятии специалистов. Очень важно то, в какой атмосфере и в каком окружении ты работаешь. И еще очень важно то, как относится к коллективу руководство. На ТАИФ-НК грамотное, ответственное и, что тоже очень важно, справедливое управление, — дополнил коллегу Ришат Гусамов.

С утра и до позднего вечера

Сварочные точки в ЕПК не знали отдыха все четыре дня. Шесть оборудованных рабочих мест, как оказалось, слишком мало, если в дисциплине три компетенции, а сама дисциплина — самая массовая из всех. Первые конкурсанты начинали работу в 8 утра. Последние — уже когда за окнами совсем темнело, что только добавляло сложностей. Труднее всего приходилось тем, кто приезжал из других городов вместе с командой еще утром, а к выполнению задач приступал последним.

Сам конкурс — далеко не из простых. За 3 часа каждому конкурсанту предстояло изготовить шесть контрольных образцов.

Шесть контрольных образцов, которые предстояло сварить конкурсантам, должны были показать их мастерство. Фото: Динар Фатыхов

— Как такового функционала у выполненных конкурсантами образцов нет. То есть где-то использовать их потом и нельзя. Это контрольные образцы для проверки качества швов, проверки сборки. Например, «катушка», кроме качества швов, позволяет проверить еще и качество исполнения — герметичность. В изделие под давлением подается воздух, и оно опускается в воду. Если нет пропуска, значит, все сделано правильно. Если есть, значит, конструкция негерметична, это брак. Кроме того, проверяем сварку трубы неповоротную, сварку тавров в несколько проходов, а также сварку обычной пластины, — пояснил эксперт по дисциплине — приехавший из Набережных Челнов Ильшат Зайнаков.

Ильшат Зайнаков: «Конкурсное задание на 100 баллов из 100 выполнить почти невозможно». Фото: Динар Фатыхов

По его словам, общий соревновательный фон и узкие временные рамки, как правило, заставляют конкурсантов серьезно понервничать. Плюс необходимость переключения между задачами и разными типами работ. Да и само задание сложное.

— На 100 баллов из 100, наверное, оно невыполнимое. В любом случае будет что-то не так. Как сварщик с пятилетним стажем говорю, что тяжело выдержать ширину шва и высоту шва. Очень тяжело. И герметичность. Важно допустить как можно меньше ошибок в сравнении с конкурентами. Когда в 2019 году у нас проходил мировой WorldSkills, где выполняли практически те же виды заданий, максимальный балл, который смогли набрать конкурсанты, был 87, — поделился личными наблюдениями эксперт Ильшат Зайнаков.

Дмитрий Журавлев: «То, что стану сварщиком, — знал с детства». Фото: Динар Фатыхов

Любые задачи по плечу, если любишь свою работу, уверен конкурсант, представляющий Завод бензинов АО «ТАИФ-НК», электросварщик 5-го разряда Дмитрий Журавлев.

— Сварщиком работаю уже 8 лет. От работы получаю удовольствие. Мне нравится. То, что пойду учиться именно на сварщика, я знал еще со школьных времен. Знал и то, что эта профессия постоянно востребована, и то, что сварщики хорошо зарабатывают. Мотивация (смеется).

Многие участники признали, что конкурсные задания знакомы по привычной работе. Фото: Динар Фатыхов

До ТАИФ-НК Дмитрий 5 лет работал в другой организации. Когда появилась возможность перейти в ТАИФ-НК, долго не думал.

— Уже почти 3 года работаю здесь. Почему? Ну, первое — зарплата хорошая. Второе — отношение к специалистам: и спецодежда хорошая, и отношение руководства к сотрудникам.

Как признался сам специалист, задание слишком трудным не показалось: все элементы знакомы по работе. Сложность в другом:

— Просто тут немножко поджимало время. Побольше времени бы, конечно, чтобы качественно заварить и красиво.

Давать прогноз о возможном месте в «турнирной таблице» конкурсант не стал. Сослался на то, что не видел, как выступали другие. Ответил просто: «Посмотрим на подведении итогов».

Конкурсанты, уже завершившие свой этап, теперь с нетерпением ждут результатов. Фото: Динар Фатыхов

С нетерпением ждет результатов и его коллега — электросварщик с НПЗ ТАИФ-НК Дамир Кубеев. Общий стаж специалиста в профессии — 11 лет. На ТАИФ-НК, как и товарищ по команде, работает 3 года.

— В принципе, если говорить о задании в целом, то со всеми деталями в работе сталкивался. То есть ничего сложного в целом нет. Как говорится: опыт, стаж — все знакомо. По задачам на работе бывает и похлеще, чем здесь, на конкурсе. Производство — это очень серьезно и очень ответственно. Но мы готовы ко всему. Эмоционально… ну все прошли, все — нормально. Самым сложным был последний час. Потому что и подустал немного, шум от шлифовки тоже утомляет — это сказывается, — поделился он впечатлениями с журналистом.

Дамир Кубеев: «На работе задачи бывают и похлеще, чем здесь, на конкурсе». Фото: Динар Фатыхов

Тем временем за окнами постепенно темнело. У рабочих столов дважды успел поменяться состав конкурсантов. Под занавес дня за работу взялись немного утомленные ожиданием мастера сварки на полуавтоматах или «ручной дуговой частично механизированной сварки». В этой компетенции ТАИФ-НК также представляли два участника. Оба — сотрудники Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. Задача та же: шесть контрольных образцов. Вот только времени «полуавтоматчикам» на весь объем отводится в 1,5 раза меньше, чем «ручникам».

«Полуавтоматчикам тот же объем задач предстояло выполнить в 1,5 раза быстрее». Фото: Динар Фатыхов

За плечами Руслана Орлова уже 21 год в профессии. Признается, что профессию выбрал еще школьником.

— В детстве к бабушке приедешь, чтобы по улицам в каникулы не болтаться без дела, устраивался на разные работы. Увидел работу сварщика. Понравилось. Решил, что пойду учиться именно на эту специальность после школы. Учился в 44-м училище в Нижнекамске.

Федор Марков приехал на конкурс за реваншем за прошлогоднее выступление. Фото: Динар Фатыхов

Его коллега и конкурент Федор Марков в профессии тоже далеко не новичок: 11 лет работы только на ТАИФ-НК. В прошлом году уже испытывал силы на «Алабуга Skills», правда, в другой сварочной компетенции. Но тогда, по собственному признанию, перенервничал. Сейчас приехал за реваншем. Отмечает, что каждый сварщик на производстве — специалист широкого профиля, а потому готов к любым задачам:

— У нас работа не связана только с полуавтоматом — тут и аргонная сварка, и ручная. В цехе, где наплавку надо сделать, там — ремонт, здесь — блоки какие-то надо изготовить.

На современном производстве и сварщик универсален, готов к любым задачам. Фото: Динар Фатыхов

— Работы всегда хватает, и каждый день новые задачи. Для каждого вида сварки свои условия, нужно переключиться. Не так просто с ручной сварки на аргон переключаться. На полуавтомат — то же самое. В каждом виде сварки — свой темп работы, — поддержал коллегу Руслан Орлов.

На конкурс оба приехали с одним желанием — победить. Время на подготовку на предприятии дали. Возможности для того, чтобы отточить навыки, — тоже. Сами конкурсанты сделали для успешного выступления все возможное и от них зависящее. Теперь остается только ждать окончательных результатов.

За новой победой

Год назад лаборант химического анализа с Завода бензинов Гульнур Курбангалиева уже взяла серебро на «Алабуга Skills». И в этот раз девушка настроена на призовое место.

— Самой в прошлом году было волнительно, то, что в первый раз. В этом году — уже как-то поспокойнее: уже знаю, что ожидает. Но немного все равно страшно. Но мы пришли за победой, — поделилась в интервью конкурсантка.

В 2022 году Гульнур Курбангалиева стала серебряным призером «Алабуга Skills». Фото: Динар Фатыхов

Участники состязаний в других компетенциях рассказали, что и сама Гульнур, и лаборант химического анализа с НПЗ Вероника Шугурова всю дорогу до «Алабуги» шуршали конспектами, схемами, регламентами. Готовились всерьез. Гульнур, как более опытная участница конкурса (хотя стаж в лаборатории Завода бензинов пока лишь 2 года), подбадривала и наставляла коллегу, стаж которой на «ТАИФ-НК» уже 5 лет. Вот только республиканский конкурс — первый. Хотя победы за плечами у Вероники Шугуровой тоже имеются: не так давно на заводском конкурсе она стала лучшей.

Вероника Шугурова стала победителем заводского конкурса и нацелена на победу в республиканском. Фото: Динар Фатыхов

— О чем спрашивала коллегу? Пыталась узнать, что и как здесь может быть? Какая площадка? Сколько людей? Абсолютно все было интересно. Что может быть в заданиях? Какие могут быть каверзные вопросы? Что может на пути попасться? Я с того момента, когда узнала, что стану участницей «Алабуга Skills», начала по-другому подходить к приборам. Начала буквально их изнанку рассматривать. Копаться в них, — честно призналась Вероника.

По сравнению с прошлым годом число участниц компетенции «Химический анализ» удвоилось. Фото: Динар Фатыхов

Впрочем, когда эксперт начала давать наставления к предстоящим испытаниям, конкурсантки моментально забыли обо всех переживаниях. Да, приборы, посуда, оборудование немного отличаются от тех, что в родных лабораториях, но работа-то практически та же.

— У нас, как и на других площадках, задание для конкурсантов разбито на два модуля. Первый — титрование на автоматическом титраторе. Нужно найти концентрацию вещества в пробе. И второй модуль — это спектрофотометрия, — кратко пояснила для журналистов то, чем предстояло заниматься конкурсанткам ближайшие несколько часов, старший инженер-наставник «Алабуга Политех» по направлению «Лабораторно-химический анализ» Татьяна Прудникова.

Татьяна Прудникова — автор конкурсных заданий. Фото: Динар Фатыхов

Именно она, автор конкурсных заданий, следит за правильностью и качеством работы участников состязаний профессионалов. Как призналась сама эксперт, в этом году задача посложнее, чем в 2022-м. Число конкурсантов в компетенции выросло почти вдвое. К слову, Гульнур Курбангалиеву эксперт запомнила по прошлогоднему выступлению. И, как поделилась с журналистами, представительница ТАИФ-НК не единственная, кто рвется за новой победой.

Не только соревнование

Руслан Дашигуллин — инженер-наставник «Алабуга Политех» по направлению «Электромонтаж» и эксперт по этой дисциплине на конкурсе, уверен: состязания в его компетенции для конкурсантов легкой прогулкой не стали. Как и в других аудиториях, здесь состязания проходили в два модуля: первый — сборка реверсивной схемы пуска двигателя с включенным в нее датчиком движения. Это та самая схема, что на производствах отключает оборудование, если кто-то невнимательный пересекает запретную линию и оказывается в опасной близости от станка. Второй — коммутация распределительной коробки.

По словам Руслана Дашигуллина, задачи в компетенции «Электромонтаж» должны быть хорошо известны конкурсантам. Фото: Динар Фатыхов

— На выполнение задания в первом модуле дается 1 час 40 минут, на второй — 40 минут.

В реальных условиях для выполнения такой же работы это более чем достаточное время. Но это если электромонтер связан непосредственно с обслуживанием двигателей, отметил эксперт. Если же человек переволнуется или опыта маловато, то есть риск где-то ошибиться. Один недочет — и схема не включится.

Впрочем, сам инженер-наставник считает, что проигравших в «Алабуга Skills» нет:

— Тут не только соревнование, но еще есть возможность и краем глаза подсмотреть, как сосед твой собирает. Это возможность расширить багаж собственных знаний, опыта. Вот в таком перенимании навыков и есть главная задача подобных конкурсов — набраться тонкостей, мастерства, узнать что-то новое. Это полезно и специалистам старшего поколения, и молодежи.

«Алабуга Skills» — не только конкурс, но еще и возможность для обмена опытом. Фото: Динар Фатыхов

В этой компетенции честь компании от ТАИФ-НК защищали два представителя НПЗ — Фарит Фазлыев и Айрат Хуснутдинов.

Быстрее — не значит легче

Так сразу расставил точки над «i» Маариф Зейналов. Эксперт в компетенции «Промышленная автоматика» на конкурс в «Алабуга Политех» был приглашен из Набережных Челнов. Под его присмотром конкурсантам также предстояло пройти два этапа состязаний. На первом — за полтора часа найти три неисправности в подключенной схеме. На втором — за 2,5 часа запрограммировать стенд.

Справиться со всеми задачами в компетенции «Промышленная автоматика» удается не каждому конкурсанту. Фото: Динар Фатыхов

— И я бы не сказал, что более короткая задача — более легкая. Это задача скорее для тех, кто работает в обслуживании: КИПовцев. Найти, отметить на схеме и устранить неисправность. Вторая задача — больше для программистов, и там несколько другие требования. За время конкурса были случаи, когда специалисты прекрасно справлялись с одним заданием и проваливали другое.

Здесь ТАИФ-НК представляли двое конкурсантов с богатым опытом. Алексей Гордеев — ведущий инженер АСУ ТП цеха №1 НПЗ, в профессии с 2021 года. Девять лет назад устроился на нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК.

Алексей Гордеев: «В таком конкурсе участвую впервые. Очень хотелось попробовать свои силы». Фото: Динар Фатыхов

— Первый конкурс профмастерства у меня был очень давно: я тогда работал еще на другом предприятии, и это был внутренний конкурс. В таком участвую впервые. Согласился сразу же. Очень хотелось попробовать свои силы. Что касается предварительной подготовки, то не скажу, что сильно готовился. Это же наша работа основная. То есть я тут делал то же самое, чем мы занимаемся на работе, — в перерыве между этапами согласился конкурсант на небольшое интервью.

Ильдар Хабибуллин больше заинтересовался возможностью профессиональной переподготовки специалистов ТАИФ-НК на базе «Алабуга Политех». Фото: Динар Фатыхов

Второй представитель ТАИФ-НК — Ильдар Хайбуллин, работающий заместителем главного метролога на НПЗ, о своем участии в конкурсе говорил мало, зато всерьез озаботился вопросом организации повышения квалификации на базе «Алабуга Политех» для специалистов завода:

— Съездить нужно было обязательно, посмотреть, как это все работает, чтобы к следующему году подготовиться еще лучше. У нас есть на заводе очень квалифицированные специалисты, которые смогут справиться с любым заданием. Я знаю практически всех ребят, кто у нас на заводе работает. Мы организуем обучение. Я тут с преподавателем разговаривал, а не проводят ли они профессиональную переподготовку. Думаю, что все работники нашего предприятия с удовольствием приехали бы сюда, чтобы освежить свои знания. Тут очень укомплектованное учебное заведение. Наверное, у нас в Татарстане нет настолько оснащенных тренажерами площадок, — сразу поделился он возможными перспективами дальнейшего сотрудничества с Центром.

Закрепить на производстве

За казенной формулировкой — огромнейшая работа, что проделывается на ТАИФ-НК по популяризации рабочих профессий. Компания разработала кадровую политику по привлечению молодых специалистов. Большую роль в этом играет дуальная форма обучения. Это когда теорию студенты проходят в образовательном учреждении, а практику — на рабочем месте. Именно так в компанию пришел участник этого конкурса Фарит Фазлыев.

Фарит Фазлыев пришел на «ТАИФ-НК» по программе дуального обучения. Фото: Динар Фатыхов

— На ТАИФ-НК я работаю уже год и 4 месяца. Сюда попал по ряду причин: во-первых, предприятие тесно сотрудничает с нашим колледжем. Работать в компании я начал по дуальной практике. Получается, что я еще не завершил обучение в колледже, а уже нас отправили на оплачиваемую практику с дальнейшим трудоустройством. После завершения обучения ТАИФ-НК предложил выгодные условия для работы. И заработная плата устраивает, и график работы, и атмосфера в коллективе. И что касается карьерного роста, то на ТАИФ-НК это более чем реально. Так, за первое место во внутризаводском конкурсе профмастерства мне присвоили 5-й разряд. И в заработной плате сразу произошла ощутимая прибавка. Это хорошая мотивация дальше работать, — отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» молодой специалист.

Антон Тухватуллин: «В прошлом году по программе дуального обучения на ТАИФ-НК принято 23 специалиста, в 2023-м планируется принять 45». Фото: Динар Фатыхов

Подробнее об этой практике рассказал руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин:

— Мы активно работаем с молодежью, постоянно предоставляем базу для практик и отбираем лучших. Даже когда мы проводим внутренние конкурсы профмастерства, наравне с нашими специалистами в них участвуют и учащиеся учебных заведений, на базе которых мы проводим профессиональный конкурс, — например, нашего давнего партнера — колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева. Разумеется, мы берем этих учащихся на заметку и впоследствии приглашаем к нам на работу либо по дуальной системе обучения, либо в качестве сотрудника уже по окончании обучения. К слову, уже в этом, 2023-м году по дуальной системе мы планируем трудоустроить 45 человек. Более того, большая часть из них уже трудоустроена на производствах ТАИФ-НК. В прошлом году мы приняли 23 человека.

На ТАИФ-НК из числа наиболее активных и успешных специалистов формируется кадровый резерв. Фото: Максим Платонов

Из числа действующих сотрудников формируется кадровый резерв — это те специалисты, которые не боятся проявить себя, делают рационализаторские предложения, активно участвуют в социальных проектах компании, конкурсах профессионального мастерства различного масштаба и уровней. Лучшие получают реальную возможность продвинуться по карьерной лестнице. За примерами далеко ходить не нужно, уверен Антон Тухватуллин:

— Ни для кого не секрет, что и наш генеральный директор, и главный инженер, и другие руководящие лица компании начинали свою деятельность на предприятии с производств, а сейчас они высший эшелон. Какие еще нужны примеры для того, чтобы увидеть возможности карьерного роста?

Для молодых специалистов наглядным примером возможностей кадрового роста служит руководство компании и, в частности, генеральный директор. Фото: Максим Платонов

Сам генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков в одном из интервью «Реальному времени» об этом также рассказывал. По его словам, не последнюю роль в том, насколько быстро и успешно он поднимался по карьерной лестнице, сыграли и конкурсы профмастерства:

— Я тоже раньше участвовал в подобных конкурсах. И руководство нас к этому стимулировало. Вплоть до карьерного роста. Например, должность начальника цеха ко мне пришла после того, как успешно — 100 баллов из 100 — я взял на конкурсе профмастерства операторов, — поделился воспоминаниями Максим Новиков.

В 1999 году Максим Новиков устроился на ТАИФ-НК оператором котлов-утилизаторов, сегодня он возглавляет компанию. Фото: Максим Платонов

Что касается обстановки в коллективе, то на ТАИФ-НК не просто сохранили, но и вывели на новый уровень систему наставничества, поддержки и стимулирования сотрудников к профессиональному развитию. Люди, видя интерес компании к ним самим, отвечают взаимностью.

Дмитрий Журавлев планирует в обозримом будущем получить высшее образование. Фото: Динар Фатыхов

— Что касается карьерного роста, то тут многое зависит от самого специалиста. Я, например, сейчас думаю о том, чтобы получить высшее образование, этот откроет для меня больше возможностей, — поделился планами участник «Алабуга Skills — 2023», электрогазосварщик с НПЗ Дмитрий Журавлев.

Гульнур Курбангалиева любит выбранную профессию, но, кроме того, ее привлекает стабильность и возможность проявить себя. Фото: Динар Фатыхов

— ТАИФ-НК — это хорошие условия труда, хорошая и стабильная заработная плата, возможность проявить себя, например, в таких конкурсах. Мне нравится здесь работать, — сообщила серебряный призер «Алабуга Skills — 2022» — лаборант химического анализа Гульнур Курбангалиева.

Фарит Фазлыев очень доволен атмосферой в коллективе на предприятии. Фото: Динар Фатыхов

— Коллектив играет очень большое значение как одна из главных составляющих условий работы. На предприятии ты проводишь каждый день целую смену. По факту это полжизни. И я могу сказать: коллектив у нас очень хороший, — уверен представлявший на «Алабуга Skills» НПЗ «ТАИФ-НК» Фарит Фазлыев.

По мнению Алексея Гордеева, нужно полностью отдаваться работе и тогда специалиста заметят. Фото: Динар Фатыхов

— Нужно просто полностью отдавать себя работе, и тогда тебя заметят. Я устраивался инженером второй категории, сейчас я ведущий специалист, — рассказал о личном примере карьерного успеха Алексей Гордеев.

— Я и правда влюблен в свою работу. И каждый день на работу хожу с удовольствием. Оглянитесь вокруг на нашем предприятии: там столько труда вложено, такой масштаб. А сколько еще делается прямо сейчас! У нас есть чем гордиться и куда стремиться, — не скрывает чувств Ильдар Хайбуллин.

Ильдар Хайбуллин: «На ТАИФ-НК есть чем гордиться и куда стремиться». Фото: Динар Фатыхов. Реклама АО «ТАИФ-НК».

Что же касается итогов конкурса «Алабуга Skills», то год назад из семи представителей ТАИФ-НК трое заняли призовые места. Сколько победителей будет в этом году, станет известно уже совсем скоро: торжественная церемония состоится в предпоследний день зимы: 27 февраля, во время итогового заседания коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Ожидается, что призеров поздравит раис Татарстана Рустам Минниханов.