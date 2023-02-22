«Алабуга Skills»: 4 дня в режиме non-stop
18 специалистов АО «ТАИФ-НК» приняли участие в республиканском конкурсе профмастерства
Около 200 представителей десятков татарстанских предприятий выясняли, кто лучший в 22 профессиональных компетенциях. В девяти из них честь родной компании защищали специалисты различных производств ТАИФ-НК. За тем, как проходили состязания, наблюдал журналист «Реального времени». А заодно не упустил возможности поинтересоваться: как работается на одном из ведущих и инновационных нефтеперерабатывающих предприятий России и мира, а также какие есть возможности для карьерного роста.
Год от года больше возможностей
«Алабуга Skills» — сравнительно молодой конкурс. Первые два года он собирал профессионалов лишь одного Елабужского района. В 2022-м при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова, вице-премьера, министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко конкурс повысил уровень до республиканского. Тогда состязания шли в 20 компетенциях, и речь шла только о молодых специалистах.
В 2023-м организаторы конкурса решились на еще несколько усовершенствований. Первое — предприятия получили возможность выставить в каждой компетенции не по одному, как раньше, а по два представителя. Второе и, пожалуй, главное изменение — были сняты возрастные ограничения для участников. Конкурс перестал быть соревнованием молодых специалистов и стал состязанием профессионалов всех возрастов. И, по мнению организаторов, это только в плюс. Ведь, кроме состязательной части, подобные события несут еще одну важнейшую миссию: обмен опытом. А в разговорах с участниками журналист «Реального времени» не раз слышал интересную мысль о том, что не только молодежи есть чему поучиться у коллег с серьезным стажем, но и вчерашним выпускникам вузов и ссузов есть чем поделиться со старшими товарищами. При этом о командной работе речи не идет — это конкурс, и в каждой компетенции абсолютный победитель может быть только один.
Состязания в этом году проходили на трех площадках: в механических мастерских Елабужского политехнического колледжа, на базе автошколы «Прогресс» и в образовательном центре «Алабуга Политех».
Второй раз на республиканском уровне
В 2022-м ТАИФ-НК на «Алабуга Skills» представляли всего семь специалистов. В этот раз возглавляющий команду руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин привез на конкурс 18 человек.
— В республиканском конкурсе мы участвуем во второй раз. Но, кроме этого, у нас на предприятии проходят свои внутренние конкурсы профессионального мастерства. И часть победителей тех конкурсов сейчас представляют компанию здесь, — рассказал Антон Тухватуллин журналисту «Реального времени». И добавил: — Для наших специалистов это возможность обменяться опытом, показать себя и посмотреть на других. Свой опыт, это, конечно же, здорово, но если есть возможность познакомиться и обменяться опытом со специалистами с других предприятий, то это для всех хорошо. Кроме того, у наших ребят появляется стимул: всегда надо развиваться, всегда надо стремиться к лучшему. Ну и после побед на таких конкурсах они с большим энтузиазмом включаются в ежедневную работу, в выполнение своих непосредственных обязанностей.
Ришат Гусамов: «Основные задачи метрологии — прежние, но...»
— На этой площадке у нас проходят состязания по девяти компетенциям. Конкурс профмастерства проходит в 4 дня. И самый большой объем по участникам именно здесь, у нас. 125 человек за 4 дня. Эксперты приехали из Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, плюс наши — от ЕПК, а также с предприятий. Эксперты — сертифицированные WorldSkills, — пояснила старший мастер Елабужского политехнического колледжа Светлана Борисова.
— На нашей базе механических мастерских Елабужского политехнического колледжа проводится республиканский конкурс профмастерства токарей и фрезеровщиков на станках с ЧПУ и на универсальных станках, три вида сварочных работ на разном оборудовании, метрология, стандартизация и сертификация, а также состязания технологов по специальности «Технология машиностроения», — дополнил коллегу мастер производственного обучения ЕПК, главный эксперт конкурса «Алабуга Skills — 2023» по компетенции «Метрология, стандартизация и сертификация» Александр Сабиров.
Как раз в это время под строгим, но ненавязчивым надзором экспертов над решением поставленных задач работал представитель ТАИФ-НК. Ришат Гусамов — молодой, но уже опытный специалист. По профессии — ведущий инженер отдела метрологии управления АО «ТАИФ-НК». На журналиста и фотографа «Реального времени» отвлекся лишь раз. Одним только взглядом дал понять: «не отвлекайте — не время».
На вопрос, что за задание стоит перед метрологами, Александр Сабиров пояснил:
— Каждому конкурсанту выдается деталь и полный спектр измерительного инструмента, используя который, он должен сверить все размеры детали с указанными в чертеже и должен в таблице выдать заключение о соответствии либо несоответствии детали.
На 15 измерений отводится всего 45 минут. Уже после того, как со своим заданием специалист ТАИФ-НК справился и уступил место за рабочим столом другому конкурсанту, к слову, коллеге по компании Айрату Даминову, Ришат легко согласился на небольшое интервью.
— Я сразу сосредоточился на задании и не обращал внимания на то, что происходит вокруг и не относится к задаче. Что касается конкурса, то это не было сложным. Такие измерения я проводил до этого, и не раз. На производстве, конечно, есть своя специфика, различия по основным инструментам, но в основном — все то же. Что касается нашей работы в целом, то нынешняя геополитическая и экономическая ситуация накладывает на нашу службу, вместе со специалистами КИП, задачи не только по производственным моментам, но еще и вопросы по импортозамещению: снимаются замеры с деталей, узлов и элементов и отдаются на изготовление отечественным исполнителям. Необходимость импортозамещения несколько изменила вектор стоящих перед нашей службой задач, но основные задачи метрологии остаются прежними, — рассказал он.
Для Айрата Даминова, инженера-метролога I категории отдела главного метролога, этот конкурс профмастерства — первый в 1,5-годовой карьере на ТАИФ-НК. Признается, что все было внове:
— До конца не представлял, что именно ждет. Задачи несколько отличаются от тех областей, в которых я работаю. Я просто немного из другой метрологии: поверка, средства измерения, надзор и контроль над деятельностью других отделов, мы также ведем договоры по поверке, калибровке, аттестации. Здесь же пришлось работать над измерением детали. Это новое для меня, но интересное дело.
В двух моментах оба метролога, представлявших на конкурсе ТАИФ-НК, сошлись: первое — подобные события интересны и полезны, второе — им обоим нравится работа на родном предприятии.
— Раньше я работал на Севере. Вахтовым методом. Когда решил вернуться и осесть в городе, начал искать работу. Предложили на ТАИФ-НК. Можно сказать, для меня это получилось почти случайно. Но работа понравилась. И не только работа. Коллектив у нас очень хороший. И руководство специалистов ценит. Есть возможность для карьерного роста. Вот недавно на одну категорию поднялся — со второй на первую. За полтора года, считаю, очень неплохо, — поделился Айрат Даминов.
— А я на ТАИФ-НК пришел сначала на КИП — то есть на контрольно-измерительные приборы, впоследствии перешел на автоматику — это АСУ-ТП, сейчас — в метрологии. Уверен, что самое главное в работе — не высокая зарплата, хотя на ТАИФ-НК с этим все в порядке, а хороший коллектив. И именно это — одна из ключевых, главных причин, способствующих закреплению на нашем предприятии специалистов. Очень важно то, в какой атмосфере и в каком окружении ты работаешь. И еще очень важно то, как относится к коллективу руководство. На ТАИФ-НК грамотное, ответственное и, что тоже очень важно, справедливое управление, — дополнил коллегу Ришат Гусамов.
С утра и до позднего вечера
Сварочные точки в ЕПК не знали отдыха все четыре дня. Шесть оборудованных рабочих мест, как оказалось, слишком мало, если в дисциплине три компетенции, а сама дисциплина — самая массовая из всех. Первые конкурсанты начинали работу в 8 утра. Последние — уже когда за окнами совсем темнело, что только добавляло сложностей. Труднее всего приходилось тем, кто приезжал из других городов вместе с командой еще утром, а к выполнению задач приступал последним.
Сам конкурс — далеко не из простых. За 3 часа каждому конкурсанту предстояло изготовить шесть контрольных образцов.
— Как такового функционала у выполненных конкурсантами образцов нет. То есть где-то использовать их потом и нельзя. Это контрольные образцы для проверки качества швов, проверки сборки. Например, «катушка», кроме качества швов, позволяет проверить еще и качество исполнения — герметичность. В изделие под давлением подается воздух, и оно опускается в воду. Если нет пропуска, значит, все сделано правильно. Если есть, значит, конструкция негерметична, это брак. Кроме того, проверяем сварку трубы неповоротную, сварку тавров в несколько проходов, а также сварку обычной пластины, — пояснил эксперт по дисциплине — приехавший из Набережных Челнов Ильшат Зайнаков.
По его словам, общий соревновательный фон и узкие временные рамки, как правило, заставляют конкурсантов серьезно понервничать. Плюс необходимость переключения между задачами и разными типами работ. Да и само задание сложное.
— На 100 баллов из 100, наверное, оно невыполнимое. В любом случае будет что-то не так. Как сварщик с пятилетним стажем говорю, что тяжело выдержать ширину шва и высоту шва. Очень тяжело. И герметичность. Важно допустить как можно меньше ошибок в сравнении с конкурентами. Когда в 2019 году у нас проходил мировой WorldSkills, где выполняли практически те же виды заданий, максимальный балл, который смогли набрать конкурсанты, был 87, — поделился личными наблюдениями эксперт Ильшат Зайнаков.
Любые задачи по плечу, если любишь свою работу, уверен конкурсант, представляющий Завод бензинов АО «ТАИФ-НК», электросварщик 5-го разряда Дмитрий Журавлев.
— Сварщиком работаю уже 8 лет. От работы получаю удовольствие. Мне нравится. То, что пойду учиться именно на сварщика, я знал еще со школьных времен. Знал и то, что эта профессия постоянно востребована, и то, что сварщики хорошо зарабатывают. Мотивация (смеется).
До ТАИФ-НК Дмитрий 5 лет работал в другой организации. Когда появилась возможность перейти в ТАИФ-НК, долго не думал.
— Уже почти 3 года работаю здесь. Почему? Ну, первое — зарплата хорошая. Второе — отношение к специалистам: и спецодежда хорошая, и отношение руководства к сотрудникам.
Как признался сам специалист, задание слишком трудным не показалось: все элементы знакомы по работе. Сложность в другом:
— Просто тут немножко поджимало время. Побольше времени бы, конечно, чтобы качественно заварить и красиво.
Давать прогноз о возможном месте в «турнирной таблице» конкурсант не стал. Сослался на то, что не видел, как выступали другие. Ответил просто: «Посмотрим на подведении итогов».
С нетерпением ждет результатов и его коллега — электросварщик с НПЗ ТАИФ-НК Дамир Кубеев. Общий стаж специалиста в профессии — 11 лет. На ТАИФ-НК, как и товарищ по команде, работает 3 года.
— В принципе, если говорить о задании в целом, то со всеми деталями в работе сталкивался. То есть ничего сложного в целом нет. Как говорится: опыт, стаж — все знакомо. По задачам на работе бывает и похлеще, чем здесь, на конкурсе. Производство — это очень серьезно и очень ответственно. Но мы готовы ко всему. Эмоционально… ну все прошли, все — нормально. Самым сложным был последний час. Потому что и подустал немного, шум от шлифовки тоже утомляет — это сказывается, — поделился он впечатлениями с журналистом.
Тем временем за окнами постепенно темнело. У рабочих столов дважды успел поменяться состав конкурсантов. Под занавес дня за работу взялись немного утомленные ожиданием мастера сварки на полуавтоматах или «ручной дуговой частично механизированной сварки». В этой компетенции ТАИФ-НК также представляли два участника. Оба — сотрудники Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. Задача та же: шесть контрольных образцов. Вот только времени «полуавтоматчикам» на весь объем отводится в 1,5 раза меньше, чем «ручникам».
За плечами Руслана Орлова уже 21 год в профессии. Признается, что профессию выбрал еще школьником.
— В детстве к бабушке приедешь, чтобы по улицам в каникулы не болтаться без дела, устраивался на разные работы. Увидел работу сварщика. Понравилось. Решил, что пойду учиться именно на эту специальность после школы. Учился в 44-м училище в Нижнекамске.
Его коллега и конкурент Федор Марков в профессии тоже далеко не новичок: 11 лет работы только на ТАИФ-НК. В прошлом году уже испытывал силы на «Алабуга Skills», правда, в другой сварочной компетенции. Но тогда, по собственному признанию, перенервничал. Сейчас приехал за реваншем. Отмечает, что каждый сварщик на производстве — специалист широкого профиля, а потому готов к любым задачам:
— У нас работа не связана только с полуавтоматом — тут и аргонная сварка, и ручная. В цехе, где наплавку надо сделать, там — ремонт, здесь — блоки какие-то надо изготовить.
— Работы всегда хватает, и каждый день новые задачи. Для каждого вида сварки свои условия, нужно переключиться. Не так просто с ручной сварки на аргон переключаться. На полуавтомат — то же самое. В каждом виде сварки — свой темп работы, — поддержал коллегу Руслан Орлов.
На конкурс оба приехали с одним желанием — победить. Время на подготовку на предприятии дали. Возможности для того, чтобы отточить навыки, — тоже. Сами конкурсанты сделали для успешного выступления все возможное и от них зависящее. Теперь остается только ждать окончательных результатов.
За новой победой
Год назад лаборант химического анализа с Завода бензинов Гульнур Курбангалиева уже взяла серебро на «Алабуга Skills». И в этот раз девушка настроена на призовое место.
— Самой в прошлом году было волнительно, то, что в первый раз. В этом году — уже как-то поспокойнее: уже знаю, что ожидает. Но немного все равно страшно. Но мы пришли за победой, — поделилась в интервью конкурсантка.
Участники состязаний в других компетенциях рассказали, что и сама Гульнур, и лаборант химического анализа с НПЗ Вероника Шугурова всю дорогу до «Алабуги» шуршали конспектами, схемами, регламентами. Готовились всерьез. Гульнур, как более опытная участница конкурса (хотя стаж в лаборатории Завода бензинов пока лишь 2 года), подбадривала и наставляла коллегу, стаж которой на «ТАИФ-НК» уже 5 лет. Вот только республиканский конкурс — первый. Хотя победы за плечами у Вероники Шугуровой тоже имеются: не так давно на заводском конкурсе она стала лучшей.
— О чем спрашивала коллегу? Пыталась узнать, что и как здесь может быть? Какая площадка? Сколько людей? Абсолютно все было интересно. Что может быть в заданиях? Какие могут быть каверзные вопросы? Что может на пути попасться? Я с того момента, когда узнала, что стану участницей «Алабуга Skills», начала по-другому подходить к приборам. Начала буквально их изнанку рассматривать. Копаться в них, — честно призналась Вероника.
Впрочем, когда эксперт начала давать наставления к предстоящим испытаниям, конкурсантки моментально забыли обо всех переживаниях. Да, приборы, посуда, оборудование немного отличаются от тех, что в родных лабораториях, но работа-то практически та же.
— У нас, как и на других площадках, задание для конкурсантов разбито на два модуля. Первый — титрование на автоматическом титраторе. Нужно найти концентрацию вещества в пробе. И второй модуль — это спектрофотометрия, — кратко пояснила для журналистов то, чем предстояло заниматься конкурсанткам ближайшие несколько часов, старший инженер-наставник «Алабуга Политех» по направлению «Лабораторно-химический анализ» Татьяна Прудникова.
Именно она, автор конкурсных заданий, следит за правильностью и качеством работы участников состязаний профессионалов. Как призналась сама эксперт, в этом году задача посложнее, чем в 2022-м. Число конкурсантов в компетенции выросло почти вдвое. К слову, Гульнур Курбангалиеву эксперт запомнила по прошлогоднему выступлению. И, как поделилась с журналистами, представительница ТАИФ-НК не единственная, кто рвется за новой победой.
Не только соревнование
Руслан Дашигуллин — инженер-наставник «Алабуга Политех» по направлению «Электромонтаж» и эксперт по этой дисциплине на конкурсе, уверен: состязания в его компетенции для конкурсантов легкой прогулкой не стали. Как и в других аудиториях, здесь состязания проходили в два модуля: первый — сборка реверсивной схемы пуска двигателя с включенным в нее датчиком движения. Это та самая схема, что на производствах отключает оборудование, если кто-то невнимательный пересекает запретную линию и оказывается в опасной близости от станка. Второй — коммутация распределительной коробки.
— На выполнение задания в первом модуле дается 1 час 40 минут, на второй — 40 минут.
В реальных условиях для выполнения такой же работы это более чем достаточное время. Но это если электромонтер связан непосредственно с обслуживанием двигателей, отметил эксперт. Если же человек переволнуется или опыта маловато, то есть риск где-то ошибиться. Один недочет — и схема не включится.
Впрочем, сам инженер-наставник считает, что проигравших в «Алабуга Skills» нет:
— Тут не только соревнование, но еще есть возможность и краем глаза подсмотреть, как сосед твой собирает. Это возможность расширить багаж собственных знаний, опыта. Вот в таком перенимании навыков и есть главная задача подобных конкурсов — набраться тонкостей, мастерства, узнать что-то новое. Это полезно и специалистам старшего поколения, и молодежи.
В этой компетенции честь компании от ТАИФ-НК защищали два представителя НПЗ — Фарит Фазлыев и Айрат Хуснутдинов.
Быстрее — не значит легче
Так сразу расставил точки над «i» Маариф Зейналов. Эксперт в компетенции «Промышленная автоматика» на конкурс в «Алабуга Политех» был приглашен из Набережных Челнов. Под его присмотром конкурсантам также предстояло пройти два этапа состязаний. На первом — за полтора часа найти три неисправности в подключенной схеме. На втором — за 2,5 часа запрограммировать стенд.
— И я бы не сказал, что более короткая задача — более легкая. Это задача скорее для тех, кто работает в обслуживании: КИПовцев. Найти, отметить на схеме и устранить неисправность. Вторая задача — больше для программистов, и там несколько другие требования. За время конкурса были случаи, когда специалисты прекрасно справлялись с одним заданием и проваливали другое.
Здесь ТАИФ-НК представляли двое конкурсантов с богатым опытом. Алексей Гордеев — ведущий инженер АСУ ТП цеха №1 НПЗ, в профессии с 2021 года. Девять лет назад устроился на нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК.
— Первый конкурс профмастерства у меня был очень давно: я тогда работал еще на другом предприятии, и это был внутренний конкурс. В таком участвую впервые. Согласился сразу же. Очень хотелось попробовать свои силы. Что касается предварительной подготовки, то не скажу, что сильно готовился. Это же наша работа основная. То есть я тут делал то же самое, чем мы занимаемся на работе, — в перерыве между этапами согласился конкурсант на небольшое интервью.
Второй представитель ТАИФ-НК — Ильдар Хайбуллин, работающий заместителем главного метролога на НПЗ, о своем участии в конкурсе говорил мало, зато всерьез озаботился вопросом организации повышения квалификации на базе «Алабуга Политех» для специалистов завода:
— Съездить нужно было обязательно, посмотреть, как это все работает, чтобы к следующему году подготовиться еще лучше. У нас есть на заводе очень квалифицированные специалисты, которые смогут справиться с любым заданием. Я знаю практически всех ребят, кто у нас на заводе работает. Мы организуем обучение. Я тут с преподавателем разговаривал, а не проводят ли они профессиональную переподготовку. Думаю, что все работники нашего предприятия с удовольствием приехали бы сюда, чтобы освежить свои знания. Тут очень укомплектованное учебное заведение. Наверное, у нас в Татарстане нет настолько оснащенных тренажерами площадок, — сразу поделился он возможными перспективами дальнейшего сотрудничества с Центром.
Закрепить на производстве
За казенной формулировкой — огромнейшая работа, что проделывается на ТАИФ-НК по популяризации рабочих профессий. Компания разработала кадровую политику по привлечению молодых специалистов. Большую роль в этом играет дуальная форма обучения. Это когда теорию студенты проходят в образовательном учреждении, а практику — на рабочем месте. Именно так в компанию пришел участник этого конкурса Фарит Фазлыев.
— На ТАИФ-НК я работаю уже год и 4 месяца. Сюда попал по ряду причин: во-первых, предприятие тесно сотрудничает с нашим колледжем. Работать в компании я начал по дуальной практике. Получается, что я еще не завершил обучение в колледже, а уже нас отправили на оплачиваемую практику с дальнейшим трудоустройством. После завершения обучения ТАИФ-НК предложил выгодные условия для работы. И заработная плата устраивает, и график работы, и атмосфера в коллективе. И что касается карьерного роста, то на ТАИФ-НК это более чем реально. Так, за первое место во внутризаводском конкурсе профмастерства мне присвоили 5-й разряд. И в заработной плате сразу произошла ощутимая прибавка. Это хорошая мотивация дальше работать, — отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» молодой специалист.
Подробнее об этой практике рассказал руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин:
— Мы активно работаем с молодежью, постоянно предоставляем базу для практик и отбираем лучших. Даже когда мы проводим внутренние конкурсы профмастерства, наравне с нашими специалистами в них участвуют и учащиеся учебных заведений, на базе которых мы проводим профессиональный конкурс, — например, нашего давнего партнера — колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева. Разумеется, мы берем этих учащихся на заметку и впоследствии приглашаем к нам на работу либо по дуальной системе обучения, либо в качестве сотрудника уже по окончании обучения. К слову, уже в этом, 2023-м году по дуальной системе мы планируем трудоустроить 45 человек. Более того, большая часть из них уже трудоустроена на производствах ТАИФ-НК. В прошлом году мы приняли 23 человека.
Из числа действующих сотрудников формируется кадровый резерв — это те специалисты, которые не боятся проявить себя, делают рационализаторские предложения, активно участвуют в социальных проектах компании, конкурсах профессионального мастерства различного масштаба и уровней. Лучшие получают реальную возможность продвинуться по карьерной лестнице. За примерами далеко ходить не нужно, уверен Антон Тухватуллин:
— Ни для кого не секрет, что и наш генеральный директор, и главный инженер, и другие руководящие лица компании начинали свою деятельность на предприятии с производств, а сейчас они высший эшелон. Какие еще нужны примеры для того, чтобы увидеть возможности карьерного роста?
Сам генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков в одном из интервью «Реальному времени» об этом также рассказывал. По его словам, не последнюю роль в том, насколько быстро и успешно он поднимался по карьерной лестнице, сыграли и конкурсы профмастерства:
— Я тоже раньше участвовал в подобных конкурсах. И руководство нас к этому стимулировало. Вплоть до карьерного роста. Например, должность начальника цеха ко мне пришла после того, как успешно — 100 баллов из 100 — я взял на конкурсе профмастерства операторов, — поделился воспоминаниями Максим Новиков.
Что касается обстановки в коллективе, то на ТАИФ-НК не просто сохранили, но и вывели на новый уровень систему наставничества, поддержки и стимулирования сотрудников к профессиональному развитию. Люди, видя интерес компании к ним самим, отвечают взаимностью.
— Что касается карьерного роста, то тут многое зависит от самого специалиста. Я, например, сейчас думаю о том, чтобы получить высшее образование, этот откроет для меня больше возможностей, — поделился планами участник «Алабуга Skills — 2023», электрогазосварщик с НПЗ Дмитрий Журавлев.
— ТАИФ-НК — это хорошие условия труда, хорошая и стабильная заработная плата, возможность проявить себя, например, в таких конкурсах. Мне нравится здесь работать, — сообщила серебряный призер «Алабуга Skills — 2022» — лаборант химического анализа Гульнур Курбангалиева.
— Коллектив играет очень большое значение как одна из главных составляющих условий работы. На предприятии ты проводишь каждый день целую смену. По факту это полжизни. И я могу сказать: коллектив у нас очень хороший, — уверен представлявший на «Алабуга Skills» НПЗ «ТАИФ-НК» Фарит Фазлыев.
— Нужно просто полностью отдавать себя работе, и тогда тебя заметят. Я устраивался инженером второй категории, сейчас я ведущий специалист, — рассказал о личном примере карьерного успеха Алексей Гордеев.
— Я и правда влюблен в свою работу. И каждый день на работу хожу с удовольствием. Оглянитесь вокруг на нашем предприятии: там столько труда вложено, такой масштаб. А сколько еще делается прямо сейчас! У нас есть чем гордиться и куда стремиться, — не скрывает чувств Ильдар Хайбуллин.
Что же касается итогов конкурса «Алабуга Skills», то год назад из семи представителей ТАИФ-НК трое заняли призовые места. Сколько победителей будет в этом году, станет известно уже совсем скоро: торжественная церемония состоится в предпоследний день зимы: 27 февраля, во время итогового заседания коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Ожидается, что призеров поздравит раис Татарстана Рустам Минниханов.
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