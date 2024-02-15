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Трое представителей команды АО «ТАИФ-НК» стали призерами «Алабуга Skills — 2024»

17:00, 15.02.2024 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Трое представителей команды АО «ТАИФ-НК» стали призерами «Алабуга Skills — 2024»
Фото: скриншот realnoevremya.ru

«Алабуга Skills — 2024»: пять дней, пять площадок, 24 компетенции. Более 350 специалистов со 114 предприятий Татарстана, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей. Каждый — уже победитель, ставший лучшим на конкурсах профессионального мастерства на своих предприятиях. В числе участников — команда АО «ТАИФ-НК», одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны. Трое представителей АО «ТАИФ-НК» стали призерами конкурса профмастерства.

Интернет-газета «Реальное время»
ПромышленностьОбществоОбразование Татарстан ТАИФ-НК
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