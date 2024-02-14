«Алабуга Skills-2024»: впервые в открытом формате

Более 350 представителей рабочих профессий из четырех регионов страны собрались в Татарстане на конкурс мастерства

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Пять дней. Пять площадок. 24 компетенции. Более 350 специалистов со 114 предприятий Татарстана, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей. Каждый — уже победитель, ставший лучшим на конкурсах профессионального мастерства на своих предприятиях. Но теперь им предстояло доказать и себе, и коллегам-конкурентам из других компаний и производств право на лидерство. За тем, как проходили состязания, наблюдал журналист «Реального времени».



Путь победит сильнейший!

5 февраля — в день старта конкурса, участников уже IV по счету конкурса «Алабуга Skills-2024» напутствовал глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев:

— Желаю конкурсантам продемонстрировать все свои лучшие профессиональные качества. И пусть победит сильнейший в своей профессии!

Рустем Нуриев: «Пусть победит сильнейший в своей профессии!» предоставлено realnoevremya.ru администрацией Елабужского муниципального района

«Алабуга Skills» — довольно молодой конкурс. В первый год он собрал около 40 профессионалов лишь из одного Елабужского района. В 2022-м при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко конкурс повысил уровень до республиканского. Тогда состязания шли в 20 компетенциях, и речь шла только о молодых специалистах. В 2023-м организаторы внесли еще несколько изменений: предприятия получили возможность выставить в каждой компетенции не по одному, как раньше, а по два представителя, а самое главное — были сняты возрастные ограничения. Ведь главная цель конкурса — обмен опытом и наработками. И в этом вопросе не только молодежи есть чему поучиться у коллег с серьезным стажем, но и вчерашним выпускникам вузов и ссузов есть чем поделиться со старшими товарищами.

Роман Исланов: «В этом году на «Алабуга Skills» торжественные открытия каждый день». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Не обошлось без новаций и в 2024 году: конкурс стал открытым и первыми делегатами от других регионов страны стали представители рабочих профессий из Ульяновской, Самарской и Нижегородской областей. Кроме того, вырос список дисциплин — теперь их 24. До пяти с прошлогодних четырех выросло и количество площадок, на которых проходят состязания. Еще одна новелла заключается в том, что официальные открытия состязаний проходили каждый день.

— Число участников конкурса выросло настолько, что зал центра культурного развития «Созвездие» просто не способен всех вместить. Но мы же не можем оставить наших гостей без торжественной части, а потому нашли решение: распределили команды по дням, и каждый день соревнований начинается у нас с официального открытия, — рассказал журналисту «Реального времени» заместитель главы Елабужского муниципального района Роман Исланов.

Третий подход «ТАИФ-НК»

Команда АО «ТАИФ-НК» впервые приняла участие в «Алабуга Skills» в 2022-м. Тогда честь нефтеперерабатывающей компании защищали семеро специалистов. В 2023-м руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин привез на конкурс 18 человек.

Антон Тухватуллин: «В этот раз от нас участвуют 17 человек в девяти компетенциях». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— В этом году от нас участвуют 17 человек по девяти компетенциям. Это все действующие работники, которые ежедневно выполняют в процессе своей деятельности подобные рабочие задания. Оборудование у нас на предприятиях тоже на очень высоком уровне — не уступает, а где-то даже превосходит то, что представлено здесь. Часть членов нашей команды уже не в первый раз участвуют в конкурсе. Что это дает? Специалист оттачивает свой опыт и мастерство, а кроме того, состязательность повышает квалификацию, — отметил в интервью «Реальному времени» Антон Тухватуллин.

В режиме non stop

Елабужский политехнический колледж и в обычные дни больше напоминает улей — это одна из главных кузниц рабочих кадров не только для района, но и для многих предприятий республики. Но в дни «Алабуга Skills» накал достигает апогея.

В дни «Алабуга Skills» площадка Елабужского политехнического колледжа гудит как улей. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

И в прошлом году старший мастер ЕПК Светлана Борисова едва нашла пару минут на то, чтобы пообщаться с журналистами. В этот раз и вовсе отвечала на ходу:

— Мы рады, что снова принимаем участников состязаний. Да, участников еще больше. Эксперты так же со всего Татарстана: наши преподаватели, из Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска… Да вы и сами все увидите. Только участников не отвлекайте, пожалуйста, — попросила она.

Светлана Борисова: «Участников состязаний в этом году еще больше». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На двух площадках ЕПК в мастерстве состязались представители 14 компетенций. Едва одни освобождали рабочее место, им на смену заступали следующие конкурсанты. И так с раннего утра и до позднего вечера.

Сварщик Булат Насибуллин в свои 27, можно сказать, уже ветеран «Алабуга Skills». Приехал на соревнования в третий раз. Два года назад в своей номинации стал победителем. В этот раз не повезло: и конкуренция оказалась жестче, и перегорел немного:

— Самое сложное — это ждать. Волнение присутствует. Отвариться бы уже быстренько, — поделился он переживаниями с журналистом.

На сварочных постах все пять дней одни участники сменяли других. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сварочные посты на соревновательной площадке покоя не знали все дни соревнований: шести оборудованных мест для самой массовой компетенции явно было маловато. Пока ожидающие очереди конкурсанты маялись в специально отведенной комнате, те, кто уже трудился над контрольными образцами, переживали по другому поводу: 3 часа, оказывается, слишком малый отрезок времени и пролетает очень быстро.

Ильшат Зайнаков: «Выполнить подготовленные нами задания на все 100% невозможно». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— По объему наши конкурсные задания остались прежними. Мы внесли 30% изменений в те задания, что исполнялись в прошлом году. И, как и в прошлые разы, эти задания на 100% невыполнимы. Основная задача — уложиться вовремя и собрать максимальное количество образцов для оценки. К слову, приблизиться к высшему баллу смогли в прошлом году: из 200 баллов набирали максимум 189, — рассказал эксперт дисциплины Ильшат Зайнаков.

Основная задача для конкурсантов: в отведенное время качественно собрать максимум контрольных образцов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Рамиль Бигиев сейчас работает на одном из производств особой экономической зоны «Алабуга». Сегодня он эксперт, а вот в первом и втором «Алабуга Skills» сам стоял у фрезерного станка. В первом конкурсе смог стать третьим, год спустя взял серебро. Потом отслужил в армии и вернулся в профессию. Когда предложили войти в команду от организаторов конкурса, не думал ни минуты — сразу сказал «да». Его участок — универсальные фрезеровочные станки.

Часть участников самых первых конкурсов «Алабуга Skills» — сегодня сами эксперты. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Только когда начнется отсчет времени, наши конкурсанты получают чертеж, и им нужно будет изготовить деталь. Задача у всех одна. И время одно: 2 часа. Позже, после завершения, мы проведем замеры, качество изготовления. Собственно, деталь прикладного применения не имеет. Главная задача — показать свой уровень: как они могут ловить размеры, качество изготовления, скорость, применение различных инструментов.

Для Евгения Уланова за его 34-летний стаж это первое профсоревнование. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Уланов Евгений — специалист-станочник с 34-летним стажем. Правда, начинал не на фрезе. В детстве прочитал книгу о токарях и решил для себя: «Вот она — работа мечты». Вернулся к станку и после армии. Работал на «Нижнекамскнефтехиме», позже перешел на «ТАИФ-НК», освоил фрезу. В состязаниях профмастерства участвовал впервые. Говорит, стало интересно попробовать свои силы и на других посмотреть. А вот на вопрос, что в работе самое сложное, ответил неожиданно:

— Сложнее всего — учить других. Тут не просто самому уметь работать на оборудовании необходимо, но еще и передавать эти знания уметь нужно.

Алексей Беляев: «На производстве мы чаще точим сталь, а не алюминий». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Токаря Алексея Беляева журналист «Реального времени» едва поймал после контрольного времени. Сосредоточенный и серьезный за станком, перед фотокамерой он чувствовал себя не совсем уютно. Что касается участия в конкурсе, то он для него не первый. Еще когда работал на НКНХ, принимал участие и в состязаниях, собиравших даже большее число участников. Что касается сложностей по заданию, то не самым привычным оказался материал, с которым пришлось работать:

— С алюминием работаем редко. В основном точим сталь. Но это не сказать, что большая сложность: тут многое зависит от токаря — насколько он опытный. Молодому алюминий не дастся. Все приходит с опытом. 2 часа, правда, маловато. Не все получилось сделать. Что-то не успел. Но думаю, что третье место как минимум взял.

Не каждому молодому токарю-универсалу поддастся алюминий. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как оказалось позже, Евгений чуть-чуть ошибся: до бронзы ему не хватило буквально немного, в итоге — четвертое место. Третьим стал другой представитель команды АО «ТАИФ-НК» — токарь-универсал Александр Осипов. Серебро у еще двоих членов команды: у сварщика Рустема Хоснуллина и электромонтажника Айрата Хуснутдинова.

Не повод огорчаться

Три призовых места — достойный результат, уверены в компании. И хороший повод немного поднажать на подготовку, возможно, в чем-то слегка поменять правила внутренних соревнований профмастерства и дать шанс проявить себя и другим специалистам многотысячного коллектива. Как это уже в этом году было у лаборанта Айсылу Газизовой.

Айсылу Газизова в октябре вышла из декретного отпуска и уже участвует во втором конкурсе профмастерства. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Молодая мама только в октябре прошлого года вышла из декретного отпуска, смогла доказать, что не растеряла знаний и умений, на городском конкурсе и стала единственным лаборантом и единственной представительницей прекрасной половины коллектива в команде от компании. До призовых мест немного не дотянулась, но и вниз турнирной лестницы не скатилась. Есть повод (и профессиональный азарт) приехать сюда и в 2025-м.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Боевой настрой и у других участников конкурса. Вдвойне интересно еще и узнать, каких еще ждать новаций от организаторов «Алабуга Skills». К тому, что конкурс растет, развивается, становится насыщеннее, сложнее, а значит, интереснее и престижнее, все его участники уже привыкли.