День в истории 20 февраля: начало вещания «Звезды», выход «Тома и Джерри», Лейла Фазлеева стала вице-премьером
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 февраля 2024 года
20 февраля пройдет второй день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани. Во вторник отмечается Всемирный день социальной справедливости. Шесть лет назад Лейла Фазлеева была назначена девятым вице-премьером РТ, 10 лет назад произошел расстрел на Майдане — снайперская стрельба по участникам Евромайдана, 115 лет назад началась история футуризма. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Брифинг в Кабмине Татарстана на тему: «О реализации на территории РТ национального проекта «Здравоохранение».
- Второй день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани — сегодня пройдут групповые этапы по фиджитал-хоккею, Warface+лазертаг и Dota 2.
Кто родился: Федор Волков и Курт Кобейн
- 1729 — русский актер и театральный деятель Федор Волков (скончался 15 апреля 1763 года). Создатель первого постоянного русского театра — «Русского для представления трагедий и комедий театра», предшественника Александринского театра.
- 1844 — канадский моряк Джошуа Слокам (скончался после 14 ноября 1909 года), первым совершивший одиночное кругосветное плавание.
- 1955 — председатель совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой», депутат Госсовета РТ Фоат Валиев. Компания занимается строительством и ремонтом трасс, среди которых Сорочьи Горы — Шали, Казань — Оренбург и т.д.
- 1962 — российская правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза (погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года).
- 1967 — глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.
- 1967 — лидер группы Nirvana Курт Кобейн (скончался 5 апреля 1994 года).
- 1983 — первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Наталья Кондратова.
Кто скончался: Ибрагим Гази и Виталий Чуркин
- 1971 — татарский писатель и журналист, лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая, депутат Верховного Совета СССР Ибрагим Гази (родился 4 февраля 1907 года). Самый известный его роман — «Незабываемые годы», который издавался на русском языке под названием «Хлеб, винтовка и любовь».
- 2001 — советская артистка цирка Ирина Бугримова (родилась 13 марта 1910 года). Является первой в мире дрессировщицей львов.
- 2017 — советский и российский дипломат Виталий Чуркин (родился 21 февраля 1952 года). В разные годы был послом в Чили, Бельгии и Канаде. С 2006 по 2017 годы являлся постпредом России при ООН и в Совете Безопасности ООН.
Праздники: День социальной справедливости
- Всемирный день социальной справедливости. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН с 2009 года. В своей резолюции 62/10 от 26 ноября 2007 года организация признала, что социальное развитие и социальная справедливость необходимы для обеспечения и поддержания мира и безопасности внутри стран.
События в истории: открылся Метрополитен-музей, основана группа «Агата Кристи», начал вещание телеканал «Звезда»
- 395 — в Вифлееме был открыт первый в истории христианства женский монастырь.
- 1705 — указом Петра I впервые введены рекрутские наборы в российскую армию.
- 1872 — в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. Сейчас он является одним из самых крупных и посещаемых в мире.
- 1909 — в французской газете «Фигаро» опубликовано объявление «Обоснование и манифест футуризма». С этого началась история футуризма, одного из крупнейших течений европейского искусства начала XX века.
- 1940 — на экранах появился мультсериал «Том и Джерри». Он был создан мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой.
- 1986 — на космическую орбиту выведена орбитальная научная станция «Мир», запущенная накануне, 19 февраля.
- 1988 — началась история российской рок-группы «Агата Кристи».
- 2003 — произошел пожар в клубе Station в американском штате Род-Айленд. Погибли 100 человек.
- 2005 — начало вещания телеканала «Звезда».
- 2014 — произошла снайперская стрельба по участникам Евромайдана и одновременно по сотрудникам правоохранительных органов в Киеве, в результате которой погибли 53 человека — 49 протестующих и 4 сотрудника правоохранительных органов. В СМИ событие получило название «Дело о киевских снайперах и расстрел на Майдане». Генпрокуратура Украины возбудила дела «о массовом убийстве мирных граждан» против бывшего президента Виктора Януковича и бойцов спецподразделения милиции «Беркут». Однако сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления.
- 2018 — тогдашний президент Украины Петр Порошенко во время заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса. Предполагалось, что закон позволит использовать армию в мирное время на востоке страны без объявления войны.
- 2018 — Лейла Фазлеева была назначена девятым вице-премьером РТ (сейчас их 10, — прим. ред.). Она курирует блок социальных вопросов.
- 2021 — премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Ее разработал Центр имени Чумакова.
- 2022 — в Пекине закрылись XXIV зимние Олимпийские игры. Сборная России на этих Играх завоевала 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
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