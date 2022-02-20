В Пекине проходит церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр

В Пекине проходит церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Сборная России проходит под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Его понесет трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

Во время мероприятия пройдет парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих зимних Олимпийских игр. Состязания в 2026 году пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборная России на этих Играх завоевала 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству наград наша страна стала второй после норвежцев (37). В медальном зачете, который считается по числу золотых медалей, россияне финишировали девятыми. Сегодня сборная Россия по хоккею уступила в финале финнам со счетом 1:2.

Татьяна Леухина