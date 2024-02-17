В турнире «Игры будущего» в Казани примут участие 282 команды из 105 стран

В соревнованиях «Игры будущего» в Казани примут участие 282 команды из 105 стран. Всего в турнире примут участие 2 тысячи человек. Об этом заявили на субботнем совещании в Доме правительства Татарстана.



«Игры будущего» пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. Игры пройдут на 11 объектах.



В соревнованиях примет участие команда легендарного бразильского футболиста Роналдиньо R10. Участники чемпионатов мира и Олимпийских игр, чемпионы России и национальных первенств других стран, обладатели Кубка Гагарина по хоккею примут участие в турнире «Игры будущего» в Казани. Они будут соревноваться в дисциплинах вызова «Спорт».



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