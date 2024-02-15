«Зажигали не по-детски»: как «ШАЯН ТВ» и «Ак Барс» увлекли хоккеем юных татарстанцев

Фото: предоставлено realnoevremya.ru каналом «ШАЯН ТВ»

«Для нас это событие года!» — признались в руководстве «ШАЯН ТВ» (0+), комментируя проведенный совместно с «Ак Барсом» домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Встречу казанских хоккеистов с «Нефтехимиком» посвятили детям, и юные шаяновцы отработали наравне со взрослыми — были дикторами, спортивными комментаторами, ведущими шоу. Причем сотрудничество клуба с телеканалом одним детским матчем не ограничивается, впереди далекоидущие планы — привести в спорт как можно больше детей и подростков.



«ШАЯН ТВ» на льду



Фанаты казанского «Ак Барса» запомнят вечер вторника, 13 февраля, не только победой команды над «Нефтехимиком» и выходом в плей-офф, но и необычной организацией матча. Его посвятили детям и провели совместно с единственным детским каналом на татарском языке «ШАЯН ТВ» — лауреатом Республиканской премии имени Мусы Джалиля. Для самих шаяновцев это стало новым творческим вызовом, с которым они успешно справились — взяли на себя роли спортивных комментаторов, ведущих шоу, корреспондентов на флеш-интервью и аниматоров по работе со зрителями.

Пожалуй, самая сложная работа была у 15-летнего Аяза Аглиуллина, который комментировал матч в прямом эфире наряду с профессиональными спортивными дикторами. Игру показали по ТНВ (18+) и «ШАЯН ТВ» (0+), что для последнего тоже было экспериментом — впервые в истории детского канала транслировали хоккей.

Матч посвятили детям и провели совместно с первым детским каналом «ШАЯН ТВ». realnoevremya.ru/ Максим Платонов

— Работать комментатором — очень ответственная задача, но Аяз прекрасно справился. Я была в пресс-центре и слушала игру, даже переспрашивала сначала: «Это наш Аяз?», потому что он настолько профессионально комментировал матч. Но у нас, конечно, все дети очень хорошо проявили себя в этот день, — рассказала исполнительный директор — главный редактор канала «ШАЯН ТВ» Рамиля Сахабутдинова.

— Наше сотрудничество с «Ак Барсом» продолжается с начала сезона, и, конечно, это не случайное стечение обстоятельств. Среди наших зрителей, которые семьями болеют за «Ак Барс», очень много детей. Они смотрят хоккей с родителями, увлекаются спортивными событиями, ждут матчей. На трибунах арены и у телевизоров собирается большая детская аудитория, которая также ждет контент и активностей для себя. Этот матч стал ярким этапом нашей совместной работы, — сообщила заместитель исполнительного директора — главного редактора телеканала «ШАЯН ТВ» по интернет-вещанию и PR Аделя Биктимирова.

предоставлено realnoevremya.ru каналом «ШАЯН ТВ»

По ее словам, организацией этой игры сотрудничество с клубом не ограничится. Телеканал продолжит создавать совместный контент с «Ак Барсом» и работать с детьми, вовлекая их в спортивные события: «Хотелось бы отметить, что «ШАЯН ТВ» и «Ак Барс» объединяют общие ценности — это семья и воспитание подрастающего поколения. Об успехе этой коллаборации можно судить по отзывам и улыбкам детей, которые мы видели 13 февраля в «Татнефть Арене», потому что все они с удовольствием участвовали в интерактивах, пели, танцевали, играли, получали подарки, подходили к нашим главным персонажам: Шаяну, Биби, Мияу, — обнимались, делали памятные фотографии, слушали с нами музыку. Мы представили песни, выигравшие на «Балачак җыры» — этот конкурс мы реализуем совместно с комиссией при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ. Они также звучали в фойе арены и были с радостью восприняты детской аудиторией».

скриншот realnoevremya.ru постера «ШАЯН матча»

— Я посмотрел, как они могут вести хоккей, комментировать, они все уже могут — настоящие профессионалы! У меня сердце радуется, что у нас такие классные ребята. Они тоже устремлены к победе, совершенствованию и успеху, — подчеркнул генеральный директор АО «ТРК «Новый век» Ильшат Аминов.

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

«Нам было очень приятно, что дети приняли участие»

Богатую программу активностей шаяновцы совместно с хоккейным клубом подготовили для тех, кто пришел смотреть игру вживую. Сценарий разработали с учетом пожеланий детей и подписчиков сообщества «Барсик тут». В фойе шла тематическая развлекательная программа, до матча и в перерывах выступали победители детского телевизионного фестиваля исполнителей татарской песни «Сәйлән» и первая детская татарская рок-группа «Лайки» студии Яхиных Prima. Юные сотрудники детского ТВ вели интерактивные конкурсы. Для болельщиков «ШАЯН» приготовил фотобудки, а в детской зоне работали аниматоры. Вместе с Барсиком и Крутом зрителей развлекали ростовые куклы «ШАЯНА».

предоставлено realnoevremya.ru каналом «ШАЯН ТВ»

По давней традиции матч открыли гимнами России и Татарстана, но впервые композиции исполнили дети — ансамбль «Батыр егетләр». Это выступление растрогало всех, особенно тренера барсов Зинэтулу Билялетдинова, который отметил всех юных артистов в послематчевой пресс-конференции.

— Это очень здорово. Нам было очень приятно, что дети приняли участие. Очень тронуло исполнение детьми гимнов, очень понравилось, — признался он и призвал приходить почаще.

Кстати, сам брифинг с участием наставников команд для журналистов провел юный ведущий канала Анвар Хаертдинов.

предоставлено realnoevremya.ru каналом «ШАЯН ТВ»

— Для нас «ШАЯН матч» — это событие года. После пятилетия канала у нас все пошло в гору, было много побед на республиканском и российском уровне. Но самая главная наша победа — большой прирост зрителей, много желающих выступать на «ШАЯНе» и вести программы. Мы с удовольствием работаем с детьми. Наша задача — популяризовать татарский язык и культуру. И сотрудничество с «Ак Барсом» этому способствует, мы стали партнерами. Дети идею восприняли на ура, хотя мы волновались, это же прямой эфир, но все прошло на высоте! — добавила Рамиля Сахабутдинова.

Ребята работали в фойе ледовой арены и встретили здесь много своих юных зрителей с родителями. «Вместе с нами они танцевали, слушали песни. Мы исполнили наши хиты, и детям очень понравилось», — делятся эмоциями сотрудники канала. «Через песни и спорт мы сейчас занимаемся популяризацией татарского языка. Я очень благодарна хоккейному клубу «Ак Барс» за такую возможность, им тоже очень понравилось. Зинэтула Хайдярович всем нашим юным ведущим пожал руки, сказал, что хорошо поработали. Конечно, хочется еще подобных матчей. Дети-шаяновцы просто в восторге», — добавила исполнительный директор — главный редактор канала.



предоставлено realnoevremya.ru каналом «ШАЯН ТВ»

«Наши ведущие были в восторге, как круто дети отработали»

К проведению матча долго готовились, клуб сотрудничает с каналом с осени. Юные сотрудники ТВ поначалу приезжали в «Ак Барс» снимать обзоры тренировок и игр, ходили по фан-зонам, смотрели, как казанцы болеют за «Ак Барс», общались с посетителями, изучали магазины атрибутики.

— Очень многие наши дети занимаются хоккеем, фанатеют, знают каждого игрока. Когда узнали о матче, их счастью не было предела. Тем более все они в теме, любят спорт. Наши ведущие Ассэль и Ислам наравне со взрослыми на протяжении нескольких часов вели «Ак Барс шоу». У Джамиля и Амелии была своя точка — в чаше, они вместе с популярным блогером работали с публикой, проводили конкурсы. Анвара пригласили начать матч, назвать игроков, и он также провел пресс-конференцию. Зайнап и Карим брали интервью в перерывах матча, задавали вопросы, — рассказала заместитель исполнительного директора «ШАЯН ТВ» Роза Адиятуллина.

По ее словам, была проделана огромная работа, дети отнеслись с большим интересом и ответственностью к проведению игры: «У нас были разные локации, наши ростовые куклы развлекали публику вместе с Барсиком. Провели аэрохоккей, работала детская комната и концертная площадка, то есть зажигали не по-детски».

предоставлено realnoevremya.ru каналом «ШАЯН ТВ»

— Есть определенные стратегические цели, сейчас этим и КХЛ озабочена, надо привлекать молодое поколение, показывать, что хоккей — это круто и здорово, что на арене можно качественно провести время всей семьей и увидеть хорошее зрелище, — отметил руководитель пресс-службы ХК «Ак Барс» Михаил Степанов. — Мы стараемся работать с еще одной целевой аудиторией — детской, «ШАЯН ТВ» входит в холдинг ТНВ, а на ТНВ с незапамятных времен показывают хоккей. У «ШАЯН ТВ» огромный творческий потенциал, и мы в этом убедились. Остались в большом восторге от профессионализма как наставников, так и детей. Все наши пожелания дети просто безупречно выполнили, начиная от ведения матча на самой арене до ведения шоу, комментирования, концертной программы — все на высшем уровне было. Даже наш главный тренер обратил внимание, ему очень понравилось.

По его словам, в клубе были впечатлены участием шаяновцев: «Наши ведущие были в восторге, как круто дети отработали. И я надеюсь, мы этим матчем заинтересовали и детей, и родителей. По большому счету, клуб же тоже развивается и растет, и дети будут знать про «Ак Барс», болеть за команду, это взаимовыгодная история».

предоставлено realnoevremya.ru каналом «ШАЯН ТВ»

Сама идея детского матча не нова, отметил Степанов, во многих командах такие игры проводили. Но «Ак Барс» и «ШАЯН ТВ» нашли свой формат. Сначала собрали пожелания детей в телеграм-канале клуба «Барсик тут» и через зрителей «ШАЯН ТВ», а потом предложили ребятам самим все провести: «Обычно детские матчи делались взрослыми для детей, а здесь все наоборот, постарались сделать так, чтобы этот матч был организован по запросам детей — какие они сами хотят активности, что хотят увидеть на матче. Дочка Вадима Шипачева у нас соцсети вела. Я считаю, что этот эксперимент даст хорошие результаты и мы дальше будем активно сотрудничать с каналом».

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