«Ты не пацан что ли?»: как Екатерина Мизулина встретилась со студентами из Казани

СВО, стипендии, стоимость жилья, общежития и ставки по ипотеке

В ходе «Открытого диалога с Екатериной Мизулиной» казанские студенты накануне заполнили до отказа КСК КФУ «УНИКС», чтобы посмотреть на главную стражницу суверенного российского интернета и задать ей свои вопросы. В итоге выступление переросло в дебаты, пикировку и кончилось приглашением на свидание. Глава «Лиги безопасного интернета», которая внезапно стала популярной «рок-звездой» в студенческой среде, также рассказала подробности о своей информационной борьбе и деятельности организации.

Идет информационная война

Уже за полтора часа до встречи казанских студентов с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной в зале яблоку негде было упасть. Ребята «прогревали» сами себя, скандируя кричалки. Появление гостьи на сцене встретили не просто бурными, а, пожалуй, неистовыми овациями.

Идет информационная война, провозгласила Мизулина. По ее словам, каждый день в школы, детские сады и вузы поступают угрозы о терактах и сообщения о ложном минировании. По словам Мизулиной, отправители таких сообщений могут даже не подозревать об этом: студенты или школьники, от имени которых поступают угрозы, чаще всего становятся жертвами таких злоумышленников — и правоохранительные органы стараются выявлять настоящих виновников.

— Мы, как практики, постоянно работаем с информацией, работаем с ситуацией информационной войны и постоянно собираем аналитику и материалы. Могу вам сразу сказать, что она началась не в момент старта специальной военной операции. Подготовка к информационной войне велась долгие годы: как минимум пять лет до начала СВО закупалось специализированное оборудование, готовилось железо, готовился софт, готовились специалисты, которые сейчас работают против нашей страны, работают против всех нас в вами, — заявила Екатерина Мизулина.

Противники, которые ведут информационную войну с Россией, находят информацию о гражданах нашей страны в интернете. Помогают им в этом, по словам Мизулиной, крупные утечки персональных данных. Только за минувший 2023 год в сеть утекли 44 млн адресов электронных почт россиян. Так, злоумышленники пользуются информацией о гражданах страны и используют их для создания паники среди жителей России. Самой безопасной базой данных Екатерина Мизулина назвала портал «Госуслуги».

Во время выступления гостья также упомянула дезинформацию и фейки о специальной военной операции, которые распространяются в Сети. Глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что наказание достигнет всех, кто распространяет недостоверную информацию.

— После того как победим в СВО, обязательно накажем тех, кто распространяет дезинформацию, потому что мы все о них знаем, — сказала Мизулина.

Легионер безопасного интернета также назвала причину появления черных квадратов на аватарках блогеров в социальных сетях после начала СВО. По ее словам, это связано с деятельностью отдельного блогерского агентства, которое также могло работать на противников.

— Когда началась специальная военная операция, многие из вас видели, что в один момент у многих известных людей появились, так называемые черные квадраты. Мало кто знает реальные подробности этой ситуации. Когда все это выясняли, все эти детали изучали глубоко, оказалось, что одно из крупнейших блогерских агентств, которое работает в нашей стране, их менеджеры просто отправили заготовленный пост всем этим блогерам, которые были у них в пуле. И кто-то поставил, а кто-то не поставил, и тех, кто не поставил, были почти единицы, — заявила Екатерина Мизулина.

Батл Мизулиной и студента

— Я хочу задать [Екатерине Мизулиной] вопрос, по поводу цензуры в интернете. И сегодня у нас это реально актуальная проблема. Я хочу вызвать ее на дебаты, — рассказал «Реальному времени» перед началом встречи студент Аркадий, который пришел на мероприятие.

После выступления главы «Лиги безопасного интернета» молодой человек первым решил задать вопрос. И тут же попросился выйти на сцену и перед всеми устроить дебаты на тему деятельности Лиги и некой цензуры в интернете. Екатерина Мизулина не отказала студенту и выбрала несколько помощников для этого, которые большую часть времени молчали, изредко участвуя в процессе на сцене УНИКСа.

Аркадий Зайцев активно выступил за свободу слова в интернете и чуть ли не обвинил Мизулину в ограничении артистов в медиаполе. Он вспоминал иноагентов Моргенштерна и Оксимирона. Студент укорял Мизулину в том, что именно она и «Лига безопасного интернета» запрещают выступать этим артистам.

— У него нет ограничений на въезд в Россию. Если он (иноагент Моргенштерн, — прим. ред.) хочет въехать в нашу страну, то он может это сделать в любой момент, — ответила студенту Екатерина Мизулина, — [Иноагента Оксимирона же] привлекли к административной ответственности за экстремизм — за распространение экстремистской информации об отделении части России от территории нашей страны. Он выплатил штраф, — высказалась глава «Лиги безопасного интернета».

Зашла речь и о знаменитом букете от «врага народа». Глава «Лиги безопасного интернета» призналась, что отправителем был известный руководитель площадки, на которой продаются запрещенные вещества.

— Вообще-то тот самый известный букет мне прислал крупнейший в России магазин по продаже наркотиков, — ответила Екатерина Мизулина.

Студент Зайцев большую часть дебатов откровенно плавал, не мог четко ответить Мизулиной на ее аргументы о деятельности «Лиги безопасного интернета», а зал с интересом наблюдал за их спором. После фразы Екатерины Мизулиной «Ты не пацан что ли?» зал аплодировал и ликовал, а после и скандировал «Россия!».



Пока Аркадий и Екатерина оживленно вели дебаты, один из помощников Мизулиной, которого она пригласила из зала присоединиться к происходящему на сцене, придумал интересную развязку... Молодой человек встал на одно колено и попросил Екатерину пойти с ним на свидание. Этот поступок Мизулина назвала запрещенным приемом.



Цены в Казани практически такие же, как в Москве

— Я думаю, этот вопрос волнует каждого из выпускников университета. В 2023 году официальная зарплата в Татарстане превысила 60 тысяч рублей, однако работодатели заявляют, что студентам, которые только выпустились, будут платить меньше: 30—35 тысяч рублей. При этом средняя цена квадратного метра в новостройках составляет по разным оценкам от 100—190 тысяч рублей. Могли бы вы посоветовать, как можно самостоятельно приобрести жилье, если рассчитывать только на себя, без помощи родственников, — спросила студентка пятого курса Института экономики КФУ.

В ответ на этот вопрос, Екатерина Мизулина ответила, что эта проблема не единственная, которая ее беспокоит. Также главу «Лиги безопасного интернета» волнует тема общежитий в Татарстане. Присутствующие на встрече студенты рассказали о хорошем состоянии казанских общежитий и уточнили,что намного сильнее их волнует именно стипендиальный вопрос.

— Какие 2400 для Казани? У вас в городе практически такие же цены, как в Москве, — удивилась Екатерина Мизулина.

Высказалась Екатерина Мизулина и о ставках по ипотеке. Она назвала их слишком высокими для молодежи. По ее мнению, жилищные кредиты должны выдавать под 2-3% годовых. Мизулина заявила, что эта сфера ее интересует больше всего, потому что ипотека должна быть доступна для всех слоев населения страны.

Также на встрече обсуждались темы терроризма в интернете, права студентов. А после этого глава «Лиги безопасного интернета» вместе со студентами скандировали «Россия», «Татарстан», «КФУ».

После открытого диалога с Екатериной Мизулиной прошла автограф-сессия и фотосессия со всеми желающими. А желающих было много, так как внезапно выяснилось, что по сути федеральный чиновник Екатерина Мизулина, ее слова, образ и действия откликаются у молодежной аудитории, а сама она в этой среде чуть ли не рок-звезда.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».