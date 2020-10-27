Татарстанская таможня Республики Татарстан
Общая информация
15 июля 1993 года создано Татарское таможенное управление.
1 января 2001 года все таможенные структуры на территории Республики Татарстан реорганизованы в Татарстанскую таможню. В ее составе 6 таможенных постов: Аэропорт Казань, Альметьевский, Елабужский, Казанский, Набережночелнинский, Нижнекамский.
Зона деятельности Татарстанской таможни — территория Республики Татарстан.
Руководитель — Гараев Марат Масгутович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, ул Короленко, 56
- Телефон: (843) 543-73-02
- Email: tat-odo@ptu.customs.ru
- Сайт: https://customs.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 27.10.2020