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Татарстанская таможня Республики Татарстан

Гос. ведомства

Общая информация

15 июля 1993 года создано Татарское таможенное управление.

1 января 2001 года все таможенные структуры на территории Республики Татарстан реорганизованы в Татарстанскую таможню. В ее составе 6 таможенных постов: Аэропорт Казань, Альметьевский, Елабужский, Казанский, Набережночелнинский, Нижнекамский.

Зона деятельности Татарстанской таможни — территория Республики Татарстан.

Руководитель — Гараев Марат Масгутович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420094, ул Короленко, 56
  • Телефон: (843) 543-73-02
  • Email: tat-odo@ptu.customs.ru
  • Сайт: https://customs.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 27.10.2020

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