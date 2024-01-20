План «Буран» в Казани продлили до 22 января

Сегодня в Казани продолжается уборка дорог от снежных заносов. В связи с обильными снегопадами городской комитет внешнего благоустройства объявил о продлении плана «Буран» до 22 января включительно.



Среднесуточный выход техники за прошедшие три дня составил 1 054 единицы. На данный момент с улиц города вывезено уже более 83 тысяч тонн снежных масс.

Усиленная работа продолжается и сегодня: на улицах Казани трудятся 758 дорожных рабочих и 626 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется расчистке магистралей, второстепенных дорог и внутриквартальных проездов. Также продолжается вывоз снега на специализированные площадки.

Всего с 17 января вывезли 83,7 тыс. тонн снега, использовали 3,97 тыс. тонн противогололедных материалов.

За последние трое суток на Казань обрушилось 29 миллиметров осадков, что составляет около двух третей от месячной нормы снега. С начала января выпало 53,2 мм осадков — это 115% от месячной нормы. Вывезено 246,5 тыс. тонн снега, израсходовано 14,95 тыс. тонн противогололедных материалов.

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Маргарита Головатенко