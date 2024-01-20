Участок М-12 в Татарстане находится в снежном плену
В Татарстане участок трассы М-12 до сих пор находится в снежном плену, сообщает ГК «Автодор».
На трассе непрерывно расчищают снег. Путь после снегопада 19 января прочищают более 30 единиц техники. Местами сугробы достигали 2,5 метра.
По прогнозу синоптиков, метель продлится до полудня 21 января, выпадет до 20 см осадков.
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