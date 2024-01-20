МЧС Татарстана: на трассах М-7 и М-12 продолжают действовать ограничения для всех видов транспорта

На федеральных трассах М-7 «Волга» и М-12 «Восток» в Татарстане продолжает действовать ограничение движения для всех типов транспорта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



На 720 км трассы М-12 вблизи н. п. Большие Кайбицы Кайбицкого района сохранялись заторы. МЧС России развернули там мобильный пункт обогрева и питания.

Специалисты МЧС на снегоходах объезжали еще не расчищенные от снега участки федеральной трассы и предлагали водителям и пассажирам заблокированных автомобилей горячее питание и топливо. При необходимости их увозили в пункт обогрева ближе к райцентру Большие Кайбицы. Застрявшие автомобили были деблокировваны.

На автомобильной дороге М-7 «Волга» функционируют 43 стационарных пункта обогрева и питания общей вместимостью 2967 мест.

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Маргарита Головатенко