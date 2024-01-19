Дмитрий Чернышенко: «Цифровая зрелость Татарстана составляет 95% — это один из лучших показателей в стране»

Интернет, микроэлектроника и операционка: что обсуждали на итоговой коллегии Минцифры Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Татарстан, под чутким руководством Рустама Минниханова, уже не первый год занимает лидирующие позиции в рейтинге цифровой трансформации», — такими словами заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл коллегию региональной Минцифры по итогам 2023 года, которая состоялась в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева. При этом на мероприятии обсуждались не только результаты прошлогодней работы, но и планы на будущее. Так, например, уже в скором времени цифровизацию региона ждет проверка такими событиями, как Игры будущего и саммит БРИКС. Подробности — в материале «Реального времени».

«Татарстан занимает первое место по числу пользователей интернета в ПФО»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сегодня должен был лично посетить Казань, где у него был запланирован ряд мероприятий. Однако погодные условия сорвали его визит и принять участие в коллегии Министерства цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана ему пришлось в режиме ВКС. Помимо него на мероприятии присутствовали раис республики Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра — руководитель аппарата кабинета министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров, замминистра цифрового развития России Александр Шойтов, генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и другие.

Чернышенко поприветствовал участников коллегии заявив, что Татарстана имеет высокую цифровую зрелость. Более того, сегодня республика находится в числе передовых регионов, активно развивающих технологии. Следом за ним с основным докладом — об итогах цифровизации в 2023 году и задачах на 2024-й — выступил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин:

— Сохраняется положительная динамика роста вклада ИТ отрасли в ВРП Татарстана, которая по оценке составляет 3% по итогам 2023 года. В условиях ограничения ввоза и резко увеличившейся потребности в ИТ, увеличивается объем продаж отечественного оборудования и программного обеспечения внутри страны. Прогноз выручки республиканской отрасли по итогам года — 177 миллиардов рублей, — рассказал в самом начале своего выступления Хайруллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Затем министр перешел к глобальной сети, заявив, что на сегодняшний день число домохозяйств, подключенных к проводному интернету, по сравнению с прошлым годом, выросло на 71 тысячу абонентов — 1 297 новых абонентов ежедневно.

— Сейчас проводной доступ есть у 83% домохозяйств. Татарстан занимает первое место по числу пользователей высокоскоростного интернета в Приволжском федеральном округе. Наиболее активно инфраструктуру доступа в интернет развивает республиканская компания «Таттелеком», которая за 2023 год построила оптическую сеть связи для домохозяйств в 81 населенном пункте, — сказал он, отметив, что к интернету в сетях мобильной связи подключено более 8 миллионов смартфонов и планшетов.

Говоря о мобильной связи, Хайруллин сообщил, что несмотря на некоторые опасения в связи с вводом санкций, операторы обеспечивают высокое качество услуг. Они продолжили установку базовых станций в республике, а объем инвестиций, по его словам, превысил 2 млрд рублей. В 2024 году на территории региона должны появиться 1 175 новых базовых станций (для сравнения: в 2023-м было установлено и модернизировано 984 станции). Всего в прошлом году мобильную связь получили 98 населенных пунктов республики, а в текущем году их количество должно увеличиться еще на 87 поселков. «Продолжается работа вдоль трассы М7 — установлены 14 станций. Количество «белых пятен» планомерно уменьшается. Значимым стал запуск М-12. Всего вдоль автодороги будет установлено 29 телекоммуникационных опор, 13 уже установлены, — сказал глава Минцифры.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«В Иннополисе сформируют международный центр микроэлектроники»

Также Айрат Хайруллин рассказал о создании и развитии проектов в сфере микроэлектроники. По его словам, ее развитие требует больших инвестиций.

— Большой шаг в этом направлении совершила группа компаний ICL, запустив один из крупнейших в России завод по поверхностному монтажу материнских плат. Планируется, что в городе Иннополисе будет сформирован международный системообразующий центр по производству микроэлектроники. Проект включает строительство фабрики с производством чипов 55 нанометров. Он закроет потребности стран СНГ и дружественных стран, в том числе, исламского мира, — сказал министр цифрового развития.

Особо значимой в России стала программа по развитию передовых инженерных школ. Казанский научно-исследовательский технический университет займется подготовкой специалистов в сфере микроэлектроники. «Благодаря активности наших вузов в прошлом году Татарстан занял второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны», — добавил Хайруллин.

Вместе с этим глава Минцифры отметил, что в 2023 году в республике появилась практика заслушивания и защиты отраслевых цифровых проектов всех министерств и ведомств. «За два последних года было поддержано создание новых государственных инфраструктурных ИT-проектов на сумму более 6 миллиардов рублей. Это приобретение более 45 тысяч единиц техники, проектирование, разработка и модернизация информационных систем и многое другое», — подчеркнул министр.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Все рабочие места в органах власти переведут на российскую операционную систему»

Министр цифрового развития Татарстана также прошелся и по вопросам электронных систем в образовании и медицине. По его словам, в этих направлениях республика активно взаимодействует с другими регионами России. Так, например, заключено соглашение по обновлению «Электронного образования РТ» путем интеграции сервисов Московской электронной школы.

— Улучшений в сервисе будут десятки, но главное: бумажная рутина учителей уйдет в прошлое, дети и родители получат богатую библиотеку с двумя миллионами материалов, станет удобнее личный кабинет родителей. В переходный период необходимо предпринять все меры и решать все технические вопросы с учителями и родителями, — сказал он, добавив, что в 2023 году учителям в Татарстане выдали 36 тысяч новых ноутбуков.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Айрата Хайруллина, в отрасли здравоохранения Республиканская клиническая больница начала работу в цифровом формате по международному стандарту HIMSS. «Реализация данного проекта позволила за год в три раза сократить время на принятие решения в приемно-диагностическом отделении, увеличить качество медицинской помощи, тем самым снизить госпитальную смертность и увеличить количество людей, обратившихся за медицинской помощью», — рассказал министр, отметив, что Минцифра совместно с Минздравом республики поставила задачу в 2024 году масштабировать проект на крупные медучреждения республики.

— На базе РКБ создан первый региональный Радиологический дата-центр. Искусственный интеллект анализирует маммографические, томографические исследования, рентген и экономит время на описание снимка до 40%. Данный проект был оценен первой национальной премией за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта. Мы не забываем и о безопасности цифровых данных жителей. Информационная безопасность тщательно контролируется, — добавил Хайруллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр также напомнил, что компания Microsoft прекратила техподдержку и выпуск обновлений на территории России. «Для решения задачи по безопасности все рабочие места в органах власти и бюджетных учреждениях в 2024 году будут переведены на российскую операционную систему «Астра Линукс» — всего их 150 тысяч, — заключил Хайруллин.

Татарстанский проект создания студенческих SOC планируют масштабировать и пустить на экспорт

Кибербезопасность — одна из центральных тем в современном развитии цифровых технологий. В Татарстане развитие этого направления традиционно было и остается сильным. Одним из проектов, осуществленных в республике в этой сфере, стал проект «Межвузовский SOC» (Security Operations Center — Центр мониторинга информационной безопасности). Его разрабатывает компания Innostage в сотрудничестве с московской Positive Technologies и при поддержке властей Татарстана.

Пилотный проект был реализован в мае 2023 года на базе четырех татарстанских вузов, где есть профильные ИТ-факультеты: в КФУ, КНИТУ-КАИ, КГЭУ и в Университете Иннополис. В программу обучения набрали более 130 студентов. Специалисты компании прочитали им курс теоретической подготовки и обучили навыкам реагирования на инциденты на реальных примерах. Обучение практикоориентированное: студенты защищают от кибератак информационную систему собственных вузов. Нина Шипкова, руководитель направления «Академия кибербезопасности Innostage», рассказывает:

— В течение летней приемной кампании в вузах студенты уже работали в Центрах мониторинга информационной безопасности. Обучение проходило на базе вузов, мы направляли к ним менторов из числа наших специалистов. Важно, что студенты работают на реальных кибератаках и набирают опыт. А конечная наша цель — насытить сферу инфобезопасности хорошими кадрами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работа проходит на технологической платформе, расположенной внутри периметра компании. В нее входят система сбора и корреляции событий информационной безопасности, система автоматизации реагирования на инциденты. В задачи студентов входит мониторинг инцидентов. Работа проходит с обязательным участием сотрудников вузов, а менторы-профессионалы координируют эту работу в удаленном режиме. Они помогают расследовать сложные инциденты, на которые не могут ответить сами ребята, постоянно курируют все четыре вуза.

Сейчас «Межвузовский SOC» планируется выводить за пределы Татарстана: в 2024 году к четырем татарстанским вузам хотят присоединиться еще 16 университетов из разных регионов России: например, из Амурской области, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга.

— Наша цель — встроить этот курс в учебные планы университетов. Чтобы по всей стране формировались по всей стране такие студенческие центры, полноценные «боевые единицы», которые будут защищать свои вузы от кибератак и в процессе развивать свои компетенции. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить господдержку, и в дальнейшем надеемся, что подготовка квалифицированных специалистов в области кибербезопасности встанет на системные рельсы. Мы готовы предоставить свою методологию и выступить визионерами, но для этого должно объединиться все экспертное сообщество, — рассказывают специалисты компании.

В дальнейшем проект может быть и экспортирован за границу: уже идут переговоры о том, чтобы запустить «Студенческий SOC» в ОАЭ и Саудовской Аравии.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оперативная система — это вопрос национальной безопасности

В свою очередь раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в 2023 году количество хакерских атак на республиканские информационные системы выросло в разы. В ходе своего выступления он отметил, что в этом году региону предстоит провести важнейшее событие — выборы президента страны, а также ряд крупных международных мероприятий, включая заседание БРИКС. «Задача Министерства — обеспечить полную информационную безопасность и работу систем видеонаблюдения», — сказал он.

— Татарстан — один из регионов-лидеров цифровой трансформации. Руководством страны нам оказано высокое доверие по проведению в республике первых «Фиджитал-игр будущего». Сегодня организована серьезная работа по данному направлению: создана федерация фиджитал-спорта, проводятся муниципальные и республиканские соревнования, которые мы сегодня посетили. Это сигнал для нас — как нам надо усилить работу по развитию фиджитал-спорта, — сказал Минниханов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он также напомнил, что в Татарстане построено большое количество качественных спортивных объектов, и поручил Минцифре совместно с Министерством спорта рассмотреть возможность их оборудования для создания фиджитал-центров в муниципальных образованиях. «В следующем году следует провести общереспубликанский чемпионат для максимального вовлечения населения в первую очередь молодежи в этот инновационный спорт», — добавил глава республики.

Рустам Минниханов также отметил, что сегодня граждане оценивают работу государственных органов не по качеству услуг:

— Наша задача — сделать госуслуги максимально удобными для населения. Необходимо развивать проактивное оказание услуг по каждой жизненной ситуации. Особое внимание нужно уделить участникам СВО и членам их семей. Также следует продолжить работу по сокращению сроков предоставления госуслуг. В текущем году необходимо сократить их в два раза по сравнению с прошлым годом, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с этим раис Татарстана сообщил, что еще в 2022 году в МФЦ было внедрено предоставление услуг по экстерриториальному принципу. При этом, по его словам, услуги должны оказываться вовремя. «Ряд районов систематически нарушает установленные сроки. Я их назову — это Нижнекамский, Лаишевский, Высокогорский, Тукаевский, Елабужский и Зеленодольский районы. Обращаю внимание руководителей этих районов! Министерству цифрового развития совместно с Министерством экономики нужно держать вопрос на постоянном контроле», — поручил глава региона.

Также Минниханов назвал и органы власти и муниципальные районы, в которых на компьютерах не установлена система «Астра Линукс», а используется зарубежное ПО. «Это Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия, Алексеевский, Елабужский, Зеленодольский, Буинский и Кайбицкий районы», — сказал раис, отметив, что «Сейчас это вопрос национальной безопасности».



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