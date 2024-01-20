Новости общества

16:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За последние трое суток на Казань обрушились две трети от месячной нормы снега

14:51, 20.01.2024

На Казань за последние трое суток обрушилось 29 миллиметров осадков, что составляет около двух третей от месячной нормы снега, сообщили в мэрии города.

С начала января выпало 53,2 мм осадков — это 115% от нормы за месяц.

С улиц города за сутки вывезли более 83 тысяч тонн снежных масс. С начала января вывезено 246,5 тыс. тонн снега, израсходовано 14,95 тыс. тонн противогололедных материалов.

В связи с обильными снегопадами городской комитет внешнего благоустройства объявил о продлении плана «Буран» до 22 января включительно. Среднесуточный выход техники за прошедшие три дня составил 1 054 единицы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также