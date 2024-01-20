За последние трое суток на Казань обрушились две трети от месячной нормы снега

На Казань за последние трое суток обрушилось 29 миллиметров осадков, что составляет около двух третей от месячной нормы снега, сообщили в мэрии города.

С начала января выпало 53,2 мм осадков — это 115% от нормы за месяц.

С улиц города за сутки вывезли более 83 тысяч тонн снежных масс. С начала января вывезено 246,5 тыс. тонн снега, израсходовано 14,95 тыс. тонн противогололедных материалов.

В связи с обильными снегопадами городской комитет внешнего благоустройства объявил о продлении плана «Буран» до 22 января включительно. Среднесуточный выход техники за прошедшие три дня составил 1 054 единицы.

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Маргарита Головатенко