За сутки с улиц Казани вывезли 31 тысячу тонн снега
С улиц Казани за прошедшие сутки вывезли 31 тысячу тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Как подчеркнули в исполкоме, снегопад начался еще с трех часов утра. После этого в городе выпало 3 мм осадков. До вечера ожидается еще 10 мм.
Снегоплавильные станции города работают с большой нагрузкой. Там наблюдается непрерывный поток КАМАЗов.
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