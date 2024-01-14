День в истории 14 января: триумф «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре», родился хирург Мойше Сигал, татарстанское дерби
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 января 2024 года
14 января пройдет татарстанское дерби — нижнекамский «Нефтехимик» примет казанский «Ак Барс». В ряде стран мира, в том числе и России, отмечается старый Новый год. В разные годы, в 2017-м и 2022-м, команда «КАМАЗ-мастер» из Набережных Челнов становилась победителем ралли «Дакар» в зачете грузовиков. 80 лет назад свой подвиг совершил Газинур Гафиатуллин, 210 лет назад в России открылась первая общедоступная библиотека. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Елочный городок у Центра семьи «Казан» завершит свою работу.
- Континентальная хоккейная лига — нижнекамский «Нефтехимик» примет казанский «Ак Барс».
Кто родился: Григорий Абызов и Мойше Сигал
- 1827 — ученый-географ и ботаник Петр Семенов-Тян-Шанский (скончался 11 марта 1914 года). Является организатором первой в России переписи населения в 1897 году.
- 1919 — уроженец Татарстана, Герой Советского Союза Григорий Абызов (скончался 30 сентября 1999 года). С 12 по 23 октября 1943 года, будучи командиром орудия 321-го артиллерийского полка, Абызов, находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, из орудия прямой наводкой уничтожил большое количество огневых точек противника, пять тяжелых и два средних танка, штурмовое орудие.
- 1920 — известный казанский хирург-онколог Мойше Сигал (скончался 2 октября 1990 года). Является основателем казанской хирургической школы онкологов. Его имя носит Республиканский клинический онкологический диспансер.
- 1948 — хоккеист и олимпийский чемпион Валерий Харламов (скончался 27 августа 1981 года). В 2008 году он был назван в числе шести лучших хоккеистов за всю 100-летнюю историю мирового хоккея.
- 1969 — начальник Казанской городской жилищной инспекции Альфир Шамсутдинов.
Кто скончался: Рикман, Грачевский и Чурикова
- 1809 — русский меценат, покровитель искусств, граф Николай Шереметьев (родился 9 июля 1751 года).
- 1989 — английский математик и автор сказок Льюис Кэролл (настоящее имя — Чарльз Латуидж Доджсон, родился 27 января 1832 года). Автор сказок «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»
- 1944 — Герой Советского Союза (звание присвоено посмертно 3 июня 1944 года) Газинур Гафиатуллин (родился 13 января 1913 года). В ходе Великой Отечественной войны во время боя закрыл своим телом амбразуру дзота противника, откуда работал пулемет. Это позволило другим бойцам рвануть вперед и занять деревни Сопки и Овсищи. Про жизнь и подвиг Гафиатуллина татарский писатель написал роман «Газинур».
- 1966 — советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР Сергей Королев (родился 12 января 1907 года). Четыре года он жил в Казани, где он жил в Соцгороде и работал на эвакуированном из Воронежа 16-м авиамоторном заводе (ныне КМПО).
- 1988 — председатель Совета Министров СССР Георгий Маленков (родился 29 мая 1937 года). Фактически был руководителем СССР с марта по сентябрь 1953 года.
- 2016 — британский актер Алан Рикман (родился 21 февраля 1946 года). Известен по роли Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере.
- 2019 — основатель трансплантологии Татарстана, заслуженный врач РФ и РТ Ринат Галеев (родился 19 октября 1946 года).
- 2021 — режиссер, сценарист, создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский (родился 18 марта 1949 года).
- 2023 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова (родилась 5 октября 1943 года).
Праздники: старый Новый год
- Старый Новый год. Идет от расхождения Юлианского календаря (календаря «старого стиля») и Григорианского календаря (по нему живет большинство стран мира). Расхождение календарей в 20—21 веках составляет 13 дней. В итоге ряд стран отмечает два «Новых года» — по старому и новому стилю.
- День трубопроводных войск Вооруженных Сил России. Установлен указом Президента РФ в декабре 2021 года. Дата праздника выбрана в связи с тем, что 14 января 1952 года Маршал Советского Союза Александр Василевский подписал директиву, в которой предписывалось сформировать первый отдельный батальон перекачки горючего.
- День создания Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Его установил министр обороны России своим приказом 14 января 2021 года. В этот день в 1921 году были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура».
События в истории: 210 лет первой общедоступной библиотеке в России, 80 лет подвигу Газинура Гафиатуллина
- 1700 — Петр I велел дворянам носить европейские костюмы.
- 1814 — в Петербурге открылась Императорская публичная библиотека (ныне — Российская национальная библиотека им.Салтыкова-Щедрина). Она стала первой в России общедоступной библиотекой.
- 1878 — ученый и изобретатель Александр Белл продемонстрировал королеве Великобритании Виктории телефон.
- 1901 — в России официально была прекращена практика ссылки преступников в Сибирь.
- 1929 — образована Московская область. Первоначально она называлась Центрально-Промышленная область.
- 1944 — у селения Овсище под Великими Луками уроженец Татарстана Газинур Гафиатуллин накрыл своим телом амбразуру фашистов. Посмертно награжден званием Героя Советского Союза.
- 1962 — заработал международный нефтепровод «Дружба» (по другим данным, это произошло 24 января того же года, — прим. ред.). Был сдан в эксплуатацию первый пусковой участок от Мозыря до Бродов во Львовской области. Полностью трубопровод начал перекачивать нефть к середине 1964 года. Объект, который тянется от Альметьевска, официально открыли 15 октября 1964 года.
- 1965 — спущен на воду первый советский вертолетоносец «Москва».
- 1969 — запуск космического корабля «Союз-4». На следующий день запустили «Союз-5». Оба корабля впервые произвели стыковку на орбите, а космонавты совершили переход из одного корабля в другой.
- 1992 — в Париже русскими масонами основана масонская ложа «Гармония». Она стала первой в современной России.
- 2002 — в России вступил в силу федеральный закон «Об ограничении курения табака». Утратил силу с 1 июня 2013 года в связи с принятием закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
- 2017 — российские экипажи команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли два первых места на международном ралли-рейде «Дакар-2017» в классе грузовиков.
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Речь о «Российском экологическом операторе».
- 2022 — экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
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