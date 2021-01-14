Борис Грачевский умер

Фото: Митя Алешковский / wikimedia.org

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

О смерти Грачевского сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС.

Он попал в больницу с подозрением на коронавирус в конце 2020 года. В начале января руководителя тележурнала «Ералаш» перевели в реанимацию, после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на коронавирус у Грачевского был отрицательным.