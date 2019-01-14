Новости общества

00:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Основатель трансплантологии Татарстана Ринат Галеев скончался на 73 году жизни

22:58, 14.01.2019
Основатель трансплантологии Татарстана Ринат Галеев скончался на 73 году жизни
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Сегодня после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался основатель трансплантологии Татарстана, заслуженный врач РФ и РТ Ринат Галеев.

Прощание с врачом состоится 16 января. О месте и времени будет сообщено дополнительно, сообщается на сайте республиканского Минздрава.

Ринат Харисович родился 19 октября 1946 года в деревне Надырово Альметьевского района. Окончив школу с золотой медалью, поступил в Казанский медицинский институт. По окончанию работал хирургом в Йошкар-Оле, там же начал урологическую практику.

В 1991 году он впервые в республике успешно пересадил почку девочке с терминальной стадией почечной недостаточности. Галеев более 40 лет занимался врачебной деятельностью, из них 30 лет руководил урологическим отделением и отделением пересадки почки Республиканской клинической больницы.

Ранее на 71-м году жизни скончался глава администраций Авиастроительного и Советского районов Казани Фоат Ибатуллин.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты