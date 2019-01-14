Путин подписал указ о создании единого «мусорного» оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами.



В документе сказано, что компанию назовут «Российский экологический оператор». Ее офис будет находиться в Москве, а учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии.

Согласно указу, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с твёрдыми коммунальными отходами, стимулировать инвестиционную активность в данной сфере и реализовывать нацпроект «Экология».

Единая государственная система обращения с подобными отходами должна появится к 2020 году.

Ранее сообщалось, что региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходамиосвободят от НДС.