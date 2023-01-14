Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась сегодня в возрасте 79 лет, сообщил ТАСС в субботу директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
— Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице, — сказал собеседник агентства.
Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоКультура
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