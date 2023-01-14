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Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

15:09, 14.01.2023
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Фото: kremlin.ru

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась сегодня в возрасте 79 лет, сообщил ТАСС в субботу директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

— Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице, — сказал собеседник агентства.

Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник.

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Маргарита Головатенко
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