На казанской телебашне в честь Дня учителя включат праздничную подсветку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На казанской телебашне в честь Дня учителя, 5 октября, включат праздничную подсветку, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.



Светодинамическое шоу начнется в 17.00 и завершится в 23.00. На башне отобразится надпись «Год педагога и наставника» на фоне государственного флага России.

Напомним, 2023 год объявлен указом президента России Годом педагога и наставника. Его миссия — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

В школах Казани на сегодняшний день работают более 8,5 тысячи педагогов. Перед началом нового учебного года власти Казани рассказывали, что за последние 5 лет в казанские школы пришло более 1,8 тысячи молодых учителей.

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Илина Хакимова