Список персон

Кашапов Ильхам Миннеханович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Кашапов Ильхам Миннеханович

Общая информация

Родился 13 апреля 1974 в с. Ленино-Кокушкино, Пестречинского района, Республики Татарстан.

Образование:

1994 год — Московская ордена Трудового Красного Знамени ветеринарная академия имени академика К.И. Скрябина

Ученая степень: кандидат сельскохозяйственных наук (2011г.)

Дополнительное образование:
диплом МВА №000127 от 29.02.2012г., квалификация-мастер делового администрирования (МВА Агробизнес)

Трудовая деятельность:

1994 год — Заведующий зоолабораторией ОАО «Пестречинская птицефабрика», Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино

1994 — 1995 гг. — Управляющий отделом растениеводства ОАО «Пестречинская птицефабрика», Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
1995 — 1997 гг. — Начальник кормоцеха ОАО «Пестречинская птицефабрика», Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
1997 — 1998 гг- Мастер производственного обучения ПЛ №93, Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
1998 — 2003 гг. — Заместитель директора по технологическим процессам ОАО «Птицефабрика «Казанская», Зеленодольский район, село Осиново
2004 — 2005 гг. — Первый заместитель генерального директора ОАО «Птицефабрика «Казанская», Зеленодольский район, село Осиново
2005 — 2006 гг. — Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Птицефабрика «Казанская», Зеленодольский район, село Осиново
2006 — 2008 гг.- Заместитель генерального директора по производству ОАО «Птицефабрика «Казанская», Зеленодольский район, село Осиново
2008 — 2016 гг.- Генеральный директор ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
2016 — 2018 гг. — Директор Зеленодольской производственной площадки ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», Зеленодольский район, село Осиново
с 17.01.2018 -Глава Пестречинского муниципального района.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Пестрецы
  • Адрес: 422770, РТ, с. Пестрецы, ул. Советская, 18
  • Телефон: (84367) 3-00-16
  • Email: pitriash@tatar.ru
  • Сайт: pestreci.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам