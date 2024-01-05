День в истории 5 января: создание СЭВ, родился Василий Лихачев, умер Фильза Хамидуллин
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 января 2024 года
5 января отмечают Международный день скаутов и Международный разгрузочный день. Два года назад на всей территории Казахстана из-за массовых протестов ввели режим чрезвычайного положения, пять лет назад патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для украинской церкви. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Раиса Горбачева, Василий Лихачев
- 1932 — советский и российский общественный деятель, супруга Михаила Горбачева Раиса Горбачева.
- 1952 — вице-президент Татарстана (1991—1995 годы), председатель Государственного совета Татарстана (1995—1998), депутат Госдумы, член ЦИК Василий Лихачев.
- 1955 — бывший главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов.
- 1958 — генеральный директор ООО ПКФ «Майдан» (сеть кафе и ресторанов «Сытый папа») Мария Горшунова.
- 1959 — генеральный директор ЗАО «Елабужский пищекомбинат» Ярослав Пурий.
- 1968 — генеральный директор ООО «ЛМЗ» Олег Якушкин.
- 1970 — бывший пилот и руководитель команды «КАМАЗ-мастер», депутат Госсовета Владимир Чагин.
- 1975 — бывший руководитель Госинспекции труда в Республике Татарстан, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Костюшин.
Кто скончался: российская императрица, самый высокий баскетболист в истории
- 1762 — российская императрица в 1741—1762 годах из династии Романовых, дочь Петра I Елизавета Петровна.
- 1970 — один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике Макс Борн.
- 2007 — изобретатель лапши быстрого приготовления Момофуку Андо.
- 2012 — самый высокий человек в мире в 1990 году, самый высокий баскетболист в истории баскетбола Александр Сизоненко.
- 2020 — известный хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка. «Реальное время» публиковало подробное интервью с ним.
- 2022 — экс-ректор Казанского финансово-экономического института (КГФЭИ), бывший государственный советник по социально-экономическим вопросам при президенте РТ Фильза Хамидуллин.
Праздники: День скаутов
- Международный день скаутов. Отмечается с 1910 года и связан с тем, что 5 января в Великобритании скаутские организации были признаны официально и стали специальной королевской хартией.
- Международный разгрузочный день. Впервые его отметили 5 января 2018 года. Его предложил отмечать один из российских сервисов здорового питания.
События в истории: создание СЭВ, автокефалия для украинской церкви
- 1933 — в Сан-Франциско началось строительство моста над проливом «Золотые ворота».
- 1949 — принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Изначально туда вошли 11 стран, в том числе СССР. Формально СЭВ был распущен в 1991 году.
- 1993 — потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объемом 84 700 тонн.
- 2019 — Патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для украинской церкви.
- 2022 — в Казани открыли мемориальную доску в честь известного государственного и общественного деятеля Татарстана и России Василия Лихачева.
- 2022 — на всей территории Казахстана из-за массовых протестов ввели режим чрезвычайного положения.
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