Патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для украинской церкви
Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ).
Торжественная церемония состоялась в храме Святого Георгия возле резиденции патриархата в Стамбуле. На молебне перед подписанием документа присутствовали высшие должностные лица Украины, в том числе президент страны Петр Порошенко.
В ближайшее время грамота должна быть доставлена в республику. Окончательно независимость ПЦУ будет провозглашена 7 января, передает ТАСС.
Напомним, в декабре в Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.
Справка
Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других поместных церквей.
Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства.
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