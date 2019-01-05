Патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ).

Торжественная церемония состоялась в храме Святого Георгия возле резиденции патриархата в Стамбуле. На молебне перед подписанием документа присутствовали высшие должностные лица Украины, в том числе президент страны Петр Порошенко.

В ближайшее время грамота должна быть доставлена в республику. Окончательно независимость ПЦУ будет провозглашена 7 января, передает ТАСС.



Напомним, в декабре в Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.