Костюшин Евгений Константинович
Общая информация
Родился 5 января 1975 года в городе Зеленодольск Республики Татарстан.
Образование:
1998 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии» )
2001 год — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция» )
Трудовая деятельность:
В 2007 — 2010 гг. — заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.
В июле — ноябре 2010 г. — исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл.
В 2010 — 2013 гг. — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл.
С октября 2013 г. — руководитель Госинспекции труда в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420103, г. Казань, пр. Ямашева, 48б, а/я 120
- Телефон: (843) 525-20-23
- Email: git016@yandex.ru
- Сайт: http://git16.rostrud.ru/
Дата последнего обновления: 09.05.2018