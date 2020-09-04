Список персон

Пурий Ярослав Михайлович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 5 января 1959 года в с. Грушево Львовской области.

Образование

1990 — окончил Камский политехнический институт.

Окончил ЧГУ им. Ульянова.

Трудовая деятельность

1977-1979 гг. — служба в армии (на территории ГДР).
До 1982 г. трудился у себя на родине, осваивая рабочие специальности.
1982 г.— переезжает в Набережные Челны на комсомольскую стройку. Устраивается в «Татнефтехиммонтаж».
1988 г. — заместитель штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве КамТЗ.
С 1999 г. — генеральный директор ЗАО «Елабужский пищекомбинат».

Награды

Лучший предприниматель района и города (2000).
Победитель городского конкурса «Человек — золотое сердце».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: ул.Интернациональная, 11
  • Телефон: 8(85557)3-40-83
  • Email: slasti.com@bk.ru
  • Сайт: www.slastela.org

Дата последнего обновления: 04.09.2020


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