Пурий Ярослав Михайлович

Общая информация

Родился 5 января 1959 года в с. Грушево Львовской области.

Образование

1990 — окончил Камский политехнический институт.



Окончил ЧГУ им. Ульянова.

Трудовая деятельность

1977-1979 гг. — служба в армии (на территории ГДР).

До 1982 г. трудился у себя на родине, осваивая рабочие специальности.

1982 г.— переезжает в Набережные Челны на комсомольскую стройку. Устраивается в «Татнефтехиммонтаж».

1988 г. — заместитель штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве КамТЗ.

С 1999 г. — генеральный директор ЗАО «Елабужский пищекомбинат».

Награды

Лучший предприниматель района и города (2000).

Победитель городского конкурса «Человек — золотое сердце».



Дата последнего обновления: