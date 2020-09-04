Пурий Ярослав Михайлович
Общая информация
Родился 5 января 1959 года в с. Грушево Львовской области.
Образование
1990 — окончил Камский политехнический институт.
Окончил ЧГУ им. Ульянова.
Трудовая деятельность
1977-1979 гг. — служба в армии (на территории ГДР).
До 1982 г. трудился у себя на родине, осваивая рабочие специальности.
1982 г.— переезжает в Набережные Челны на комсомольскую стройку. Устраивается в «Татнефтехиммонтаж».
1988 г. — заместитель штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве КамТЗ.
С 1999 г. — генеральный директор ЗАО «Елабужский пищекомбинат».
Награды
Лучший предприниматель района и города (2000).
Победитель городского конкурса «Человек — золотое сердце».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: ул.Интернациональная, 11
- Телефон: 8(85557)3-40-83
- Email: slasti.com@bk.ru
- Сайт: www.slastela.org
Дата последнего обновления: 04.09.2020