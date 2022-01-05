Завтра в Казани простятся с экс-советником при президенте Татарстана Фильзой Хамидуллиным

В Татарстане на 86-м году жизни умер экс-ректор Казанского финансово-экономического института (КГФЭИ), бывший государственный советник по социально-экономическим вопросам при президенте РТ Фильза Хамидуллин. Прощание с ним пройдет в четверг, 6 января.

Гражданам панихида пройдет в здании Академии наук Татарстана. Ее начало назначено на 9:00, пишет «Татар-Информ».

С апреля 2003 года по май 2005 года Хамидуллин был членом Совета Федерации РФ от Татарстана. С марта 2004 года в верхней палате российского парламента он был заместителем председателя комитета по бюджету.

Татьяна Демина