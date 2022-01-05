Завтра в Казани простятся с экс-советником при президенте Татарстана Фильзой Хамидуллиным
В Татарстане на 86-м году жизни умер экс-ректор Казанского финансово-экономического института (КГФЭИ), бывший государственный советник по социально-экономическим вопросам при президенте РТ Фильза Хамидуллин. Прощание с ним пройдет в четверг, 6 января.
Гражданам панихида пройдет в здании Академии наук Татарстана. Ее начало назначено на 9:00, пишет «Татар-Информ».
С апреля 2003 года по май 2005 года Хамидуллин был членом Совета Федерации РФ от Татарстана. С марта 2004 года в верхней палате российского парламента он был заместителем председателя комитета по бюджету.
Справка
Фильза Хамидуллин родился 3 января 1936 года в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной грамотой СФ.
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