Лихачев Василий Николаевич
Общая информация
Член Центральной избирательной комиссии РФ
Образование:
Казанский государственный университет (1975)
Трудовая деятельность:
1978 — 1988 — доцент Казанского государственного университета
1982 — 1983 — преподаватель Национальной школы права Республики Гвинея-Бисау
1987 — 1988 — преподаватель университета Республики Мадагаскар
1988 — 1990 — заведующий государственно-правовым отделом Татарского обкома КПСС
1990 — 1991 — председатель комитета конституционного надзора Республики Татарстан; 1991 — 1995 — вице-президент Республики Татарстан
1995 — 1998 — председатель Государственного Совета РТ и заместитель председателя Совета федерации ФС РФ
1998 — 2003 — постоянный представитель РФ в Европейском сообществе в Брюсселе
2004 — 2010 — представитель в Совете федерации РФ от народного собрания Республики Ингушетия, заместитель председателя комитета по международным делам, член комиссии по методологии реализации конституционных полномочий, член комиссии по информационной политике
С 24 февраля 2010 года по 16 февраль 2011 года — заместитель министра юстиции РФ
С 1 июля 2011 года — советник председателя Федерации независимых профсоюзов РФ по юридическим, дипломатическим и международно-правовым вопросам
24 сентября 2011 года — возглавил татарстанский список кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму России шестого созыва
2011 — 2016 — депутат Государственной думы РФ шестого созыва. Член фракции КПРФ, член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.
2016 — член Центральной избирательной комиссии РФ.
Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Академии наук РТ, академик РАЕН, член наблюдательной комиссии при президенте РФ по соблюдению конституционных прав и свобод граждан, член Российского организационного комитета по делам ветеранов при правительстве РФ. Автор 9 монографий по вопросам международного и государственного права, более 400 научных публикаций и статей
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007)
Орден Почёта (1996)
Почётный работник министерства иностранных дел Российской Федерации (2002)
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- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 02.06.2018