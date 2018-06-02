Лихачев Василий Николаевич

Общая информация

Член Центральной избирательной комиссии РФ

Образование:





Казанский государственный университет (1975)

Трудовая деятельность:

1978 — 1988 — доцент Казанского государственного университета

1982 — 1983 — преподаватель Национальной школы права Республики Гвинея-Бисау

1987 — 1988 — преподаватель университета Республики Мадагаскар

1988 — 1990 — заведующий государственно-правовым отделом Татарского обкома КПСС

1990 — 1991 — председатель комитета конституционного надзора Республики Татарстан; 1991 — 1995 — вице-президент Республики Татарстан

1995 — 1998 — председатель Государственного Совета РТ и заместитель председателя Совета федерации ФС РФ

1998 — 2003 — постоянный представитель РФ в Европейском сообществе в Брюсселе

2004 — 2010 — представитель в Совете федерации РФ от народного собрания Республики Ингушетия, заместитель председателя комитета по международным делам, член комиссии по методологии реализации конституционных полномочий, член комиссии по информационной политике

С 24 февраля 2010 года по 16 февраль 2011 года — заместитель министра юстиции РФ

С 1 июля 2011 года — советник председателя Федерации независимых профсоюзов РФ по юридическим, дипломатическим и международно-правовым вопросам

24 сентября 2011 года — возглавил татарстанский список кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму России шестого созыва

2011 — 2016 — депутат Государственной думы РФ шестого созыва. Член фракции КПРФ, член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

2016 — член Центральной избирательной комиссии РФ.

Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Академии наук РТ, академик РАЕН, член наблюдательной комиссии при президенте РФ по соблюдению конституционных прав и свобод граждан, член Российского организационного комитета по делам ветеранов при правительстве РФ. Автор 9 монографий по вопросам международного и государственного права, более 400 научных публикаций и статей

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007)

Орден Почёта (1996)

Почётный работник министерства иностранных дел Российской Федерации (2002)

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