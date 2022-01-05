В Казани открыли мемориальную доску в честь Василия Лихачева

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани открыли мемориальную доску в честь известного государственного и общественного деятеля Татарстана и России Василия Лихачева. Сегодня ему бы исполнилось 70 лет.

— У него не было ни единого свободного от государственных забот дня. Все свои научные знания, практический опыт Василий Николаевич отдавал служению народу Татарстана, его процветанию. Невозможно переоценить его роль в выработке основных документов государственного строительства нового Татарстана. Мы должны гордиться тем, что в наших рядах был такой человек, — рассказал на церемонии открытия первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин в свою очередь отметил, что без Лихачева трудно представить современную историю Татарстана. По его словам, он «оставил яркий след на страницах ее летописи».

— Он стал первым и единственным вице-президентом Татарстана, являлся депутатом Госдумы, членом Совета Федерации, членом Центральной избирательной комиссии РФ, представлял интересы России в Брюсселе, — подчеркнул Мухаметшин.

Мемориальную доску создали заслуженный архитектор РТ и РФ, член правления Союза архитекторов РТ Герман Бакулин и скульптор, член Союза художников РТ Фаниль Валиуллин, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«В этом доме в 1993—1998 годах жил ученый, дипломат, видный государственный и общественный деятель Российской Федерации и Республики Татарстан Василий Николаевич Лихачев (1952—2019)», — гласит надпись на мемориальной доске, расположенной на фасаде здания по адресу: ул. Чехова, 53.



На открытии мемориальной доски побывал фотокорреспондент «Реального времени». Как это было — в нашем фоторепортаже.

Татьяна Демина