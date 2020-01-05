Скончался известный хирург-онколог Андрей Павленко, который боролся с раком

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Скончался известный хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка.

Фонд «Такие дела» опубликовал обращение Павленко, записанное до его смерти. В нем он объявил о создании гранта имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов. В связи с этим был объявлен сбор средств, половину собранной суммы будут перечислять семье онколога, другую направят на гранты.

Напомним, за несколько дней до смерти Павленко оставил прощальный пост в «Фейсбуке» и рассказал, что болезнь победила его.

Ранее «Реальное время» публиковало подробное интервью с Павленко, который создал проект «Жизнь человека» совместно с журналом фонда «Такие дела». Павленко решил показать пациентам, что доктора — такие же люди, и пытался дать максимум информации тем, кто не знает, куда ему идти и что делать в борьбе с болезнью.